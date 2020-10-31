vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2020, 02:17

Published 31 октября 2020, 02:17

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Семьсот квадратных метров пламени: мощный пожар произошёл во Владивостоке

31 октября 2020, 02:17
Сюжет
Происшествие
Серьёзный пожар произошёл в ночь с 30 на 31 октября во Владивостоке.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на улице Выселковой загорелся склад.

Экстренный вызов поступил спасателям в 23:28 по местному времени. Уже через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты.

Выяснилось, что пламенем охвачено 700 квадратных метров склада. На борьбу с огненной стихией бросились более 40 человек. В 01:35 пожарным удалось локализовать пламя, а в 03:44 спасатели сумели ликвидировать открытое горение.

В результате происшествия пострадавших нет. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на объездной трассе в районе Седанки загорелся грузовик. Как рассказали очевидцы, за рулём машины находился пожилой мужчина — у него вспыхнул двигатель. К счастью, на помощь попавшему в беду приморцу тут же пришли неравнодушные земляки — около пяти человек с огнетушителями. С огнём удалось справиться, жертв нет. Однако нашлись и те, кто просто снимал происшествие на камеру мобильных телефонов.

Материалы по теме
Двести кв. м в огне: мощный пожар произошёл в Приморье
#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика