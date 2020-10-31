Семьсот квадратных метров пламени: мощный пожар произошёл во Владивостоке

Posted 31 октября 2020, 02:17
Published 31 октября 2020, 02:17
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на улице Выселковой загорелся склад.
Экстренный вызов поступил спасателям в 23:28 по местному времени. Уже через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты.
Выяснилось, что пламенем охвачено 700 квадратных метров склада. На борьбу с огненной стихией бросились более 40 человек. В 01:35 пожарным удалось локализовать пламя, а в 03:44 спасатели сумели ликвидировать открытое горение.
В результате происшествия пострадавших нет. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на объездной трассе в районе Седанки загорелся грузовик. Как рассказали очевидцы, за рулём машины находился пожилой мужчина — у него вспыхнул двигатель. К счастью, на помощь попавшему в беду приморцу тут же пришли неравнодушные земляки — около пяти человек с огнетушителями. С огнём удалось справиться, жертв нет. Однако нашлись и те, кто просто снимал происшествие на камеру мобильных телефонов.