Семьсот квадратных метров пламени: мощный пожар произошёл во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на объездной трассе в районе Седанки загорелся грузовик. Как рассказали очевидцы, за рулём машины находился пожилой мужчина — у него вспыхнул двигатель. К счастью, на помощь попавшему в беду приморцу тут же пришли неравнодушные земляки — около пяти человек с огнетушителями. С огнём удалось справиться, жертв нет. Однако нашлись и те, кто просто снимал происшествие на камеру мобильных телефонов.