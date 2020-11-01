Картина дня в Приморье: роспись стены, авиарейсы в Японию и митинг на Шилкинской

Жители многоквартирного дома по улице Шилкинской, 4, сегодня вышли на улицу, чтобы громко выразить свой протест против точечной застройки в их микрорайоне. Люди беспокоятся, что планируемая новостройка закроет свет в окнах многих квартир. Кроме того, район лишится единственной автостоянки — а это значит, что машины будут загромождать дворы и проезды. Застройщик продолжает пытаться договориться с жильцами дома, однако те твёрдо стоят на своём и выражают категорическое несогласие с новым проектом. Мэрия пока не сказала своего окончательного слова, но предварительно для осуществления строительства было обозначено условие согласия жителей.