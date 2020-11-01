Картина дня в Приморье: роспись стены, авиарейсы в Японию и митинг на Шилкинской

Posted 1 ноября 2020, 08:50
Published 1 ноября 2020, 08:50
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Загадка дизайнеров
Одну из серых городских стен в районе пешеходной части улицы Фокина при её пересечении с Семёновской, украсила огромная яркая надпись, которую с первого взгляда не каждый сможет прочесть. Полотно два дня создавали студенты-дизайнеры под руководством преподавателя, инициативу одобрила администрация города. В надписи «зашифрована» фраза: «Владивосток. Подумаешь, ветер!» Каждая буква этой бодрящей фразы несёт ещё и символическую нагрузку — в них прячутся образы Владивостока: краны, закат, чайки, паруса. В росписи приняли участие около 30 человек, дизайнеры трудились посменно.
Япония приоткрыла воздушные ворота
Страна восходящего солнца с 1 ноября открыла авиасообщение с Россией, но пока Генконсульство выдает визы только для деловых поездок и учёбы. Также разрешён въезд тем, кто давно живёт с семьёй в Японии и имеет длительную визу.
Подробные разъяснения о правилах, которые сейчас регламентируют полёты в Японию, опубликованы на сайте Генконсульства Японии во Владивостоке. Все иностранцы перед въездом не позднее, чем за 72 часа должны сдать тест на COVID-19. По прибытию въезжающие также проходят в аэропорту проверку на коронавирус независимо от наличия у них справки о результатах российского тестирования. В Японии всех прибывших ждёт 14-дневный период самоизоляции с обязанностью ежедневно сообщать профильным службам о своём самочувствии.
Шилкинская против точечной застройки
Жители многоквартирного дома по улице Шилкинской, 4, сегодня вышли на улицу, чтобы громко выразить свой протест против точечной застройки в их микрорайоне. Люди беспокоятся, что планируемая новостройка закроет свет в окнах многих квартир. Кроме того, район лишится единственной автостоянки — а это значит, что машины будут загромождать дворы и проезды. Застройщик продолжает пытаться договориться с жильцами дома, однако те твёрдо стоят на своём и выражают категорическое несогласие с новым проектом. Мэрия пока не сказала своего окончательного слова, но предварительно для осуществления строительства было обозначено условие согласия жителей.