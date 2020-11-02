Глава UFC не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в истории

Posted 2 ноября 2020, 18:08
Published 2 ноября 2020, 18:08
Modified 1 сентября 2022, 04:04
Updated 1 сентября 2022, 04:04
По словам Уайта, Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC с 29 победами и без поражений. Однако глава американского промоушена считает Джона Джонса величайшим бойцом, о чем не раз говорил. “Хабиб — лидер общего рейтинга UFC, а Джонс — величайший боец в истории”, - отметил Дана. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее Уайт не исключил, что объявивший об уходе Нурмагомедов вернется, чтобы достичь рекорда 30:0.