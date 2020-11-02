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Posted 2 ноября 2020, 18:08

Published 2 ноября 2020, 18:08

Modified 1 сентября 2022, 04:04

Updated 1 сентября 2022, 04:04

Глава UFC не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в истории

2 ноября 2020, 18:08
Сюжет
Спорт
Глава UFC Дана Уайт отказался признавать Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

По словам Уайта, Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC с 29 победами и без поражений. Однако глава американского промоушена считает Джона Джонса величайшим бойцом, о чем не раз говорил. “Хабиб — лидер общего рейтинга UFC, а Джонс — величайший боец в истории”, - отметил Дана. Об этом пишет russian.rt.com.

Ранее Уайт не исключил, что объявивший об уходе Нурмагомедов вернется, чтобы достичь рекорда 30:0.

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