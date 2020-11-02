Картина дня в Приморье: более 200 заболевших, резкий холод и встреча с тигром

Posted 2 ноября 2020, 14:48
Published 2 ноября 2020, 14:48
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Новый «антирекорд»
За минувшие сутки в Приморье стало известно о 202 новых заболевших коронавирусом. Общее число заражённых COVID-19 с начала пандемии составляет 15 769 человек. При этом из инфекционных госпиталей выписали только 44 человека. Всего в Приморье победить опасное заболевание смогли 12 436 человек. Кроме того, за те же сутки от COVID-19 скончалось трое человек. За все время от коронавируса в крае умерло 159 пациентов.
Встреча с тигром
Очередная встреча человека и амурского тигра произошла в Приморье. На этот раз тигр показался людям в Ольгинском районе края. Как отметили специалисты центра по изучению и сохранению больших полосатых хищников «Амурский тигр», обе стороны насладились видом друг друга на расстоянии, сохраняя безопасную дистанцию, что абсолютно правильно.
Резкий холод
Во вторник, 3 ноября, к Приморью переместится холодный фронт, который, по данным синоптиков, принесёт на большую часть края снег и сильный — до 18 м/с — ветер. Температура воздуха в этот день понизится на 3-10 градусов по всему краю. В континентальных районах столбики термометров опустятся до -2… -11 градусов, на побережье — около -3… +3 градусов в ночное время. При этом в северных районах температура останется отрицательной даже днём.