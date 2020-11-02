Картина дня в Приморье: более 200 заболевших, резкий холод и встреча с тигром

За минувшие сутки в Приморье стало известно о 202 новых заболевших коронавирусом. Общее число заражённых COVID-19 с начала пандемии составляет 15 769 человек. При этом из инфекционных госпиталей выписали только 44 человека. Всего в Приморье победить опасное заболевание смогли 12 436 человек. Кроме того, за те же сутки от COVID-19 скончалось трое человек. За все время от коронавируса в крае умерло 159 пациентов.