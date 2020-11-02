Росстат: численность безработных на Дальнем Востоке увеличилась почти в 4 раза

Posted 2 ноября 2020, 04:47
Published 2 ноября 2020, 04:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Согласно полученным данным за 9 месяцев на Дальнем Востоке родились 57 977 человек (95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), умерли — 66 924 человек (99,1%).
Естественный прирост населения замечен только в республиках Бурятия, Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.
Количество безработных в ДФО, зарегистрированных в госучреждениях службы занятости составило 184,9 тысяч человек по данным на сентябрь 2020 года — безработных стало больше в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выше всех эти показатели в Забайкалье (выросли в 6,3 раза), Бурятии (в 5,2), Еврейской автономной области (в 5,1) и в Хабаровском крае (в 4,4 раза).
Задолженность по зарплате на Дальнем Востоке составила 150,7 миллионов рублей по данным на 1 октября 2020 года. Долги выросли в Сахалинской области (в 16,4 раза), ЕАО (в 9,8) и в Забайкалье (в 1,7 раза).
Индекс промышленного производства в этом году составил 95,4%. По сравнению с показателями прошлого года рост производства наблюдается в Бурятии (107%), в Магаданской области (106,8%) и в Хабаровском крае (100,4%).
В сельском хозяйстве в ДФО уменьшилось поголовье крупного рогатого скота (на 0,3%). При этом увеличилось поголовье свиней (на 10%) и птицы (на 1%).
Сбор картофеля вырос на 4%, остальных овощей — снизился на 1%.
Объём строительных работ составил 407,8 миллиардов рублей — 89% по сравнению с 2019 годом.
С января по сентябрь в ДФО сдали 1,4 миллиона квадратных метров жилья — на 4% больше чем в прошлом году. Ввод жилья населением сократился на 2%.
Индекс потребительских цен в сентябре 2020 в ДФО составил 103,1% по сравнению с декабрём 2019 года. Рост индекса на Дальнем Востоке выше чем в остальной России (102,9%). Меньше всего цены выросли на Чукотке (101,5%), больше всего — в Амурской области (104,4%).
Цены на продукты выросли больше в Бурятии (105,3%), Амурской области (105%) и ЕАО (104,8%).