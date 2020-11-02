Росстат: численность безработных на Дальнем Востоке увеличилась почти в 4 раза

Индекс потребительских цен в сентябре 2020 в ДФО составил 103,1% по сравнению с декабрём 2019 года. Рост индекса на Дальнем Востоке выше чем в остальной России (102,9%). Меньше всего цены выросли на Чукотке (101,5%), больше всего — в Амурской области (104,4%).