vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября 2020, 04:47

Published 2 ноября 2020, 04:47

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Росстат: численность безработных на Дальнем Востоке увеличилась почти в 4 раза

Росстат: численность безработных на Дальнем Востоке увеличилась почти в 4 раза

2 ноября 2020, 04:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Росстат подвёл итоги социально-экономического положения ДФО в период за январь–сентябрь 2020 года.

Согласно полученным данным за 9 месяцев на Дальнем Востоке родились 57 977 человек (95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), умерли — 66 924 человек (99,1%).

Естественный прирост населения замечен только в республиках Бурятия, Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Количество безработных в ДФО, зарегистрированных в госучреждениях службы занятости составило 184,9 тысяч человек по данным на сентябрь 2020 года — безработных стало больше в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выше всех эти показатели в Забайкалье (выросли в 6,3 раза), Бурятии (в 5,2), Еврейской автономной области (в 5,1) и в Хабаровском крае (в 4,4 раза).

Задолженность по зарплате на Дальнем Востоке составила 150,7 миллионов рублей по данным на 1 октября 2020 года. Долги выросли в Сахалинской области (в 16,4 раза), ЕАО (в 9,8) и в Забайкалье (в 1,7 раза).

Индекс промышленного производства в этом году составил 95,4%. По сравнению с показателями прошлого года рост производства наблюдается в Бурятии (107%), в Магаданской области (106,8%) и в Хабаровском крае (100,4%).

В сельском хозяйстве в ДФО уменьшилось поголовье крупного рогатого скота (на 0,3%). При этом увеличилось поголовье свиней (на 10%) и птицы (на 1%).

Сбор картофеля вырос на 4%, остальных овощей — снизился на 1%.

Объём строительных работ составил 407,8 миллиардов рублей — 89% по сравнению с 2019 годом.

С января по сентябрь в ДФО сдали 1,4 миллиона квадратных метров жилья — на 4% больше чем в прошлом году. Ввод жилья населением сократился на 2%.

Индекс потребительских цен в сентябре 2020 в ДФО составил 103,1% по сравнению с декабрём 2019 года. Рост индекса на Дальнем Востоке выше чем в остальной России (102,9%). Меньше всего цены выросли на Чукотке (101,5%), больше всего — в Амурской области (104,4%).

Цены на продукты выросли больше в Бурятии (105,3%), Амурской области (105%) и ЕАО (104,8%).

Материалы по теме
В Росстате объяснили расхождение данных по смертности от COVID-19Росстат сообщил о зарплатах в России
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Росстат#Регионы ДФО#Статистика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика