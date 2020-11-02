В 2021 году объём льготной сельской ипотеки в Приморье увеличится в три раза

Сотрудники регионального минсельхоза рассказали, что главная цель программы — дать возможность жителям приморских сёл улучшить свои жилищные условия. Ставка по «сельской ипотеке» — от 2,7%, оформить такой кредит может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет. Дальневосточники могут получить максимально до 5 миллионов рублей на срок до 25 лет. При этом первоначальный взнос — всего 10%.