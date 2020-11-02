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Posted 2 ноября 2020, 05:00

Published 2 ноября 2020, 05:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

В 2021 году объём льготной сельской ипотеки в Приморье увеличится в три раза

2 ноября 2020, 05:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Ипотека
В Приморье набирает обороты программа льготной сельской ипотеки — в этом году на выгодных условиях гражданам предоставили более 650 миллионов рублей. В следующем году объём кредитов должен вырасти в три раза.

Сотрудники регионального минсельхоза рассказали, что главная цель программы — дать возможность жителям приморских сёл улучшить свои жилищные условия. Ставка по «сельской ипотеке» — от 2,7%, оформить такой кредит может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет. Дальневосточники могут получить максимально до 5 миллионов рублей на срок до 25 лет. При этом первоначальный взнос — всего 10%.

К настоящему времени одобрено 237 заявок от приморцев на сумму 651 миллион рублей. Льготным кредитованием занимается «Россельхозбанк». Программа сельской ипотеки в России является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий», она начала осуществляться в нынешнем году.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о том, что на улучшение качества жизни в приморских сёлах нацелены и программы Фонда капитального ремонта Приморского края. Ежегодно ремонтируются сотни домов в разных муниципалитетах. Это делается в соответствии с государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Ипотека#Сельские поселения
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