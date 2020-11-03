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Posted 3 ноября 2020, 03:59

Published 3 ноября 2020, 03:59

Modified 1 сентября 2022, 04:04

Updated 1 сентября 2022, 04:04

Тематическое фото

Лекторий приморской Школы креативных технологий стартует в декабре

3 ноября 2020, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Школьники
Во Владивостоке с 1 декабря запускается лекторий Школы креативных технологий. Программа рассчитана на 3 месяца и адресована старшеклассникам, которые хотят в дальнейшем получить образование в сфере звукорежиссуры, театра, видеопроизводства, ориентируясь на филиал РГИСИ.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) создаётся на базе будущего музейно-театрального комплекса, строящегося на сопке Орлиной. Он должен начать работу в 2024 году, но уже сейчас идёт предварительная подготовка, набор педагогов, профориентация среди школьников. Всё это делается в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Во время лекций дополнительной образовательной программы приморские школьники смогут узнать больше о творческих и технических профессиях культурных сфер. Ребята побывают на экскурсиях в краевом театре имени Максима Горького, встретятся с работниками Приморской сцены Мариинского театра, телестудии ГТРК, посетят студии звукозаписи, лабораторию виртуальной реальности, дизайнерские компании. Школьников пригласят на квесты в музей Арсеньева и Приморскую картинную галерею. Запись на лекторий будет идти в течение ноября.

Директором Школы креативных технологий стала Татьяна Бережная, некогда работавшая тележурналистом на краевом канале. Она рассказала, что лекторий станет своеобразной подготовкой к школе, которая откроет двери для всех желающих уже в следующем году. Планируется набрать 120 учеников и обучать их в формате допобразования в течение двух лет с тем, чтобы далее они поступили в филиал РГИСИ. Подготовка бакалавров и специалистов в филиале будет осуществляться по девяти направлениям: актерское искусство, режиссура театра, сценография, технология художественного оформления спектакля, театроведение, продюсерство, режиссура кино и телевидения, звукорежиссура в аудиовизуальных искусствах и музыкально-инструментальное искусство. Для выпускников, имеющих степень бакалавра, предусмотрены магистерские программы по направлению «Театральное искусство».

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#Новости#Общество#Школьники#Образование
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