Лекторий приморской Школы креативных технологий стартует в декабре

Директором Школы креативных технологий стала Татьяна Бережная, некогда работавшая тележурналистом на краевом канале. Она рассказала, что лекторий станет своеобразной подготовкой к школе, которая откроет двери для всех желающих уже в следующем году. Планируется набрать 120 учеников и обучать их в формате допобразования в течение двух лет с тем, чтобы далее они поступили в филиал РГИСИ. Подготовка бакалавров и специалистов в филиале будет осуществляться по девяти направлениям: актерское искусство, режиссура театра, сценография, технология художественного оформления спектакля, театроведение, продюсерство, режиссура кино и телевидения, звукорежиссура в аудиовизуальных искусствах и музыкально-инструментальное искусство. Для выпускников, имеющих степень бакалавра, предусмотрены магистерские программы по направлению «Театральное искусство».