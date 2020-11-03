Весна, которая пришла осенью: фестиваль классической музыки в цифрах

Posted 3 ноября 2020, 05:28
Published 3 ноября 2020, 05:28
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Поэтому Приморская краевая филармония, в Большом зале которой традиционно проходит «ДВ-весна», не стала отменять праздник музыки совсем, а перенесла его на октябрь.
И фестиваль состоялся! В залах — при нынешней шахматной рассадке — не было свободных мест, публика (а все 12 концертов посетило более 2500 человек) неистовствовала и вызывала исполнителей на бис. Во Владивосток прилетели 5 звезд мирового класса, среди них — великолепная Екатерина Мечетина и потрясающие «Виртуозы Москвы».
Фестиваль «Дальневосточная весна» украсил эту осень — а подробнее узнать про него поможет наша инфографика.