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Posted 3 ноября 2020, 05:28

Published 3 ноября 2020, 05:28

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Весна, которая пришла осенью: фестиваль классической музыки в цифрах

3 ноября 2020, 05:28
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Эксклюзив
Традиционный и нежно любимый публикой фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», как легко догадаться, обычно проходит в начале года. Но 2020-й многое поменял местами, в том числе внес коррективы и в графики фестивалей.

Поэтому Приморская краевая филармония, в Большом зале которой традиционно проходит «ДВ-весна», не стала отменять праздник музыки совсем, а перенесла его на октябрь.

И фестиваль состоялся! В залах — при нынешней шахматной рассадке — не было свободных мест, публика (а все 12 концертов посетило более 2500 человек) неистовствовала и вызывала исполнителей на бис. Во Владивосток прилетели 5 звезд мирового класса, среди них — великолепная Екатерина Мечетина и потрясающие «Виртуозы Москвы».

Фестиваль «Дальневосточная весна» украсил эту осень — а подробнее узнать про него поможет наша инфографика.

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#Новости#Культура#Эксклюзив#Фестивали
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