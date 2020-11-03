Весна, которая пришла осенью: фестиваль классической музыки в цифрах

И фестиваль состоялся! В залах — при нынешней шахматной рассадке — не было свободных мест, публика (а все 12 концертов посетило более 2500 человек) неистовствовала и вызывала исполнителей на бис. Во Владивосток прилетели 5 звезд мирового класса, среди них — великолепная Екатерина Мечетина и потрясающие «Виртуозы Москвы».