Все живы? Грузовик улетел в кювет на приморской трассе

Posted 3 ноября 2020, 05:33
Published 3 ноября 2020, 05:33
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Подробности и последствия аварии пока не уточняются. Видео с места события очевидец разместил в блоге Марка Чернослива.
Комментаторы обсудили серьёзное ДТП, выразив свою точку зрения.
«Его случайно не таксист подрезал?»;
«Все хоть живые?»;
«Да, говорят, что все живы остались, слава Богу!»;
«Вы видели, как эти безумцы носятся? Не знаю, как этот водила, но многие прямо заслужили».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как с трассы в Анучинском районе вылетел и перевернулся большегруз. Обстоятельства и последствия аварии пока не известны.