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Posted 3 ноября 2020, 05:33

Published 3 ноября 2020, 05:33

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Все живы? Грузовик улетел в кювет на приморской трассе

3 ноября 2020, 05:33
Сюжет
Происшествие
В районе Уссурийска по дороге на село Борисовка днём 3 ноября грузовой автомобиль улетел в кювет.

Подробности и последствия аварии пока не уточняются. Видео с места события очевидец разместил в блоге Марка Чернослива.

Комментаторы обсудили серьёзное ДТП, выразив свою точку зрения.

«Его случайно не таксист подрезал?»;

«Все хоть живые?»;

«Да, говорят, что все живы остались, слава Богу!»;

«Вы видели, как эти безумцы носятся? Не знаю, как этот водила, но многие прямо заслужили».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как с трассы в Анучинском районе вылетел и перевернулся большегруз. Обстоятельства и последствия аварии пока не известны.

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#Новости#Происшествие#ДТП
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