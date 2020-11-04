День народного единства: приморцев приглашают на онлайн-марафон

В краевом минкульте отметили, что трансляция начнётся 4 ноября в 17 часов и продлится до 21 часа. Эфир пройдёт в студии «ОТВ-Прим» и займёт 4 часа. После каждого часа трансляции зрители смогут принять участие в онлайн-квиз игре «Лабиринты времени» — любой желающий сможет ответить на вопросы о Дальнем Востоке и за правильные ответы получить призы.