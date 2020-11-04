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Posted 4 ноября 2020, 05:40

Published 4 ноября 2020, 05:40

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

День народного единства: приморцев приглашают на онлайн-марафон

День народного единства: приморцев приглашают на онлайн-марафон

4 ноября 2020, 05:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Праздник
В России отмечают День народного единства. В Приморском крае из-за сложной эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Присоединиться к трансляции могут все желающие, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня в крае сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. От граждан требуется носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. Чтобы не допустить распространение инфекции, предлагаем приморцам принять участие в специально организованных онлайн-активностях и еще раз продемонстрировать единство народов нашей страны, отметить всем вместе один из самых важных государственных праздников», — отметили в краевом правительстве.

В краевом минкульте отметили, что трансляция начнётся 4 ноября в 17 часов и продлится до 21 часа. Эфир пройдёт в студии «ОТВ-Прим» и займёт 4 часа. После каждого часа трансляции зрители смогут принять участие в онлайн-квиз игре «Лабиринты времени» — любой желающий сможет ответить на вопросы о Дальнем Востоке и за правильные ответы получить призы.

В праздничной программе — сюжеты о самых ярких представителях народов России со всего Дальнего Востока. Герои программы научат зрителей здороваться, благодарить и представляться на разных языках мира. Также в эфире покажут мастер-класс «День народного творчества», где раскроют секреты изготовления этнических сувениров.

Историки-краеведы в этот день проведут урок истории — на нём расскажут про историю праздника и развитие Приморского края.

Национальные блюда дальневосточных народов научат готовить ведущие шеф-повара Приморья во время мастер-класса «Секреты национальной кухни».

На литгостиной «Вместе мы едины» зрители могут послушать сказки, стихи и легенды коренных народов.

Творческие коллективы в программе «Символы России» исполнят народные номера в своих национальных костюмах, а танцоры исполнят «Хоровод дружбы».

Артисты приморских театров продемонстрируют сценические отрывки из произведений классической литературы в рамках блока «Театральных историй», а в рубрике «Игры народов России» зрители смогут выучить национальные игры, развивающие смекалку, внимание и ловкость.

Посмотреть праздничную программу приморцы смогут в интернет-трансляции, а также в эфире телеканала «ОТВ-Прим».

Празднования проходят при поддержке Министрества культуры России.

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