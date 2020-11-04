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Posted 4 ноября 2020, 04:19

Published 4 ноября 2020, 04:19

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Где торгуют смертью»: в Приморье провели антинаркотическую акцию

«Где торгуют смертью»: в Приморье провели антинаркотическую акцию

4 ноября 2020, 04:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Полицейские и дружинники Приморского края провели антинаркотическую акцию в Хасанском районе, сообщили в пресс-службе регионального отделения УМВД России.

Сотрудники полиции вместе с членами народной дружины провели профилактические на улицах Славянки о вреде наркотиков.

Цель — противодействие наркотической угрозе, просвещение молодёжи — чтобы ребята не употребляли наркотики и не вовлекались в наркобизнес, оказание квалифицированной помощи при лечении наркозависимости и реабилитации, а также привлечение общественности к участию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Специалисты рассказали студентам и школьникам о пагубном влиянии наркотиков, алкоголя и «снюса» на здоровье человека. Полицейские проинформировали ребят, что «лёгких» наркотиков не бывает и напомнили об ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотических или психотропных веществ.

Участникам акции вручили тематические флаеры и объяснили куда можно обратиться при необходимости.

Сотрудники МВД и дружинники призвали ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и быть законопослушными.

Студенты и школьники поблагодарили специалистов за информацию и пообещали рассказать об этом своим друзьям и одноклассникам.

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