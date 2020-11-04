«Где торгуют смертью»: в Приморье провели антинаркотическую акцию

Цель — противодействие наркотической угрозе, просвещение молодёжи — чтобы ребята не употребляли наркотики и не вовлекались в наркобизнес, оказание квалифицированной помощи при лечении наркозависимости и реабилитации, а также привлечение общественности к участию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.