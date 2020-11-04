«Где торгуют смертью»: в Приморье провели антинаркотическую акцию

Posted 4 ноября 2020, 04:19
Published 4 ноября 2020, 04:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сотрудники полиции вместе с членами народной дружины провели профилактические на улицах Славянки о вреде наркотиков.
Цель — противодействие наркотической угрозе, просвещение молодёжи — чтобы ребята не употребляли наркотики и не вовлекались в наркобизнес, оказание квалифицированной помощи при лечении наркозависимости и реабилитации, а также привлечение общественности к участию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Специалисты рассказали студентам и школьникам о пагубном влиянии наркотиков, алкоголя и «снюса» на здоровье человека. Полицейские проинформировали ребят, что «лёгких» наркотиков не бывает и напомнили об ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотических или психотропных веществ.
Участникам акции вручили тематические флаеры и объяснили куда можно обратиться при необходимости.
Сотрудники МВД и дружинники призвали ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и быть законопослушными.
Студенты и школьники поблагодарили специалистов за информацию и пообещали рассказать об этом своим друзьям и одноклассникам.