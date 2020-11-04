Приморские пограничники остановили контрабанду трепанга на 3,5 миллиона рублей

«Осенью мы традиционно наблюдаем активизацию браконьерского лова трепанга. Это связано с тем, что температура воды опускается, и моллюск подходит ближе к берегу, где потеплее. Но здесь же его и легче достать без специального оборудования», — отметили в пограничном управлении ФСБ.