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Posted 4 ноября 2020, 03:12

Published 4 ноября 2020, 03:12

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморские пограничники остановили контрабанду трепанга на 3,5 миллиона рублей

Приморские пограничники остановили контрабанду трепанга на 3,5 миллиона рублей

4 ноября 2020, 03:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Браконьеры
Пограничники ФСБ России по Приморскому краю задержали несколько крупных партий контрабанды трепанга, общей стоимостью около 3,5 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке, Находке и Хасанском районе изъято из незаконного оборота свыше 46 тыс. особей живого и переработанного дальневосточного трепанга. Общая рыночная стоимость выявленного трепанга составляет около 3,5 млн рублей», — сообщили в погрануправлении.

По словам специалистов, ни у одного из браконьеров, провозивших морские биологические организмы, не было при себе разрешительных документов, которые могли бы подтвердить законность приобретения трепанга.

Так, три контейнера, переделанные в цеха по переработке, пограничники обнаружили на территории строительной базы во Владивостоке. В них сотрудники ФСБ нашли более 20 тысяч особей вареного и около 4 тысяч особей морского животного.

Около 16 тысяч особей обнаружили в квартире в городе Находка — в ней иностранец установил стеллажи для сушки трепанга.

Последняя партия, около 6 тысяч особей, была обнаружена в кузове автомобиля жителя посёлка Славянка.

«Осенью мы традиционно наблюдаем активизацию браконьерского лова трепанга. Это связано с тем, что температура воды опускается, и моллюск подходит ближе к берегу, где потеплее. Но здесь же его и легче достать без специального оборудования», — отметили в пограничном управлении ФСБ.

Специалисты проводят разбирательства по всем фактам установленных нарушений.

Напомним, Дальневосточный трепанг занесён в Красную книгу Российской Федерации, он находится под угрозой исчезновения — его вылов, вывоз и продажа возможны только при наличии специальных разрешительных документов.

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#Новости#Общество#Владивосток#Браконьерство#Браконьеры#ФСБ#Трепанг#Пограничники
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