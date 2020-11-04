Приморские пограничники остановили контрабанду трепанга на 3,5 миллиона рублей

Posted 4 ноября 2020, 03:12
Published 4 ноября 2020, 03:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке, Находке и Хасанском районе изъято из незаконного оборота свыше 46 тыс. особей живого и переработанного дальневосточного трепанга. Общая рыночная стоимость выявленного трепанга составляет около 3,5 млн рублей», — сообщили в погрануправлении.
По словам специалистов, ни у одного из браконьеров, провозивших морские биологические организмы, не было при себе разрешительных документов, которые могли бы подтвердить законность приобретения трепанга.
Так, три контейнера, переделанные в цеха по переработке, пограничники обнаружили на территории строительной базы во Владивостоке. В них сотрудники ФСБ нашли более 20 тысяч особей вареного и около 4 тысяч особей морского животного.
Около 16 тысяч особей обнаружили в квартире в городе Находка — в ней иностранец установил стеллажи для сушки трепанга.
Последняя партия, около 6 тысяч особей, была обнаружена в кузове автомобиля жителя посёлка Славянка.
«Осенью мы традиционно наблюдаем активизацию браконьерского лова трепанга. Это связано с тем, что температура воды опускается, и моллюск подходит ближе к берегу, где потеплее. Но здесь же его и легче достать без специального оборудования», — отметили в пограничном управлении ФСБ.
Специалисты проводят разбирательства по всем фактам установленных нарушений.
Напомним, Дальневосточный трепанг занесён в Красную книгу Российской Федерации, он находится под угрозой исчезновения — его вылов, вывоз и продажа возможны только при наличии специальных разрешительных документов.