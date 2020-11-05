Индонезия собирается купить военные корабли у Японии

Как сообщают «Известия», японский военный флот получит эти фрегаты в 2022 году. В настоящее время несколько из них строится на верфях корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Индонезия планирует закупить у Японии 4 готовых корабля и еще 4 построить на собственных предприятиях, используя японские технологии. Сумма контракта – $2,9 млрд.