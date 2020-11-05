Индонезия собирается купить военные корабли у Японии

Posted 5 ноября 2020, 15:42
Published 5 ноября 2020, 15:42
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как сообщают «Известия», японский военный флот получит эти фрегаты в 2022 году. В настоящее время несколько из них строится на верфях корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Индонезия планирует закупить у Японии 4 готовых корабля и еще 4 построить на собственных предприятиях, используя японские технологии. Сумма контракта – $2,9 млрд.
Согласно имеющейся у СМИ информации, о сделке договорился новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга во время официального визита в Индонезию. Если она состоится, то это будет первый масштабный контракт на поставку японского оружия другим государствам после Второй мировой войны.
Фрегаты проекта 30FFM имеет водоизмещение 3900 тонн. На его борту имеется как ракетное, так и пушечное вооружение. Также он несет вертолет и роботизированную систему поиска и уничтожения мин.