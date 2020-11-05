Новгородской области выделят 22 миллиона рублей на лекарства для больных COVID-19

Posted 5 ноября 2020, 11:07
Published 5 ноября 2020, 11:07
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как сообщает infox.ru со ссылкой на данные министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, эта цифра была озвучена на оперативном штабе региона по профилактике распространения COVID-19, где обсуждались изменения в выплатах медработникам.
Теперь доплата врачам за работу с больными коронавирусом станет социальной. Она будет выплачиваться медикам, начиная с 1 ноября этого года и весь следующий ежемесячно Фондом соцстраха. Средства на выплаты выделит федеральный бюджет. Выплату станут назначать за нормативную рабочую смену.