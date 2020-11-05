Новгородской области выделят 22 миллиона рублей на лекарства для больных COVID-19

Теперь доплата врачам за работу с больными коронавирусом станет социальной. Она будет выплачиваться медикам, начиная с 1 ноября этого года и весь следующий ежемесячно Фондом соцстраха. Средства на выплаты выделит федеральный бюджет. Выплату станут назначать за нормативную рабочую смену.