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Posted 5 ноября 2020, 11:07

Published 5 ноября 2020, 11:07

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Новгородской области выделят 22 миллиона рублей на лекарства для больных COVID-19

5 ноября 2020, 11:07
Новгородская область получит от правительства РФ 22 миллиона рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на данные министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, эта цифра была озвучена на оперативном штабе региона по профилактике распространения COVID-19, где обсуждались изменения в выплатах медработникам.

Теперь доплата врачам за работу с больными коронавирусом станет социальной. Она будет выплачиваться медикам, начиная с 1 ноября этого года и весь следующий ежемесячно Фондом соцстраха. Средства на выплаты выделит федеральный бюджет. Выплату станут назначать за нормативную рабочую смену.

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