Расходы на культуру и спорт стали темой очередных общественных слушаний по бюджету

Posted 5 ноября 2020, 02:01
Published 5 ноября 2020, 02:01
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Свои вопросы, касающиеся финансирования культуры и спорта, и предложения в проект краевого бюджета по этим направлениям они озвучили губернатору Приморья Олегу Кожемяко, председателю Законодательного Собрания Александру Ролику, председателю правительства региона Вере Щербине, заместителю председателя правительства края, курирующему вопросы социальной политики, культуры и спорта, Елене Бронниковой, министру физической культуры и спорта Приморского края Жану Кузнецову и министру финансов Приморского края Анне Харченко. К обсуждению проекта бюджета на будущий год в режиме видеоконференции также подключились депутаты краевого парламента Галуст Ахоян, Владимир Беспалов, Ефим Звеняцкий, Татьяна Косьяненко, Сергей Кузьменко, Галина Овсянникова, Марина Семина и Валентин Шуматов.
Во вступительном слове губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что было сделано в регионе в области культуры и спорта за последние два года, и обозначил задачи, на которых предстоит сконцентрироваться в ближайшее время. «Бюджет Приморья на 2021 год останется социально ориентированным. Работа, нацеленная на развитие культуры, будет продолжена в направлении улучшения инфраструктуры и повышения качества услуг, оказываемых населению. В спортивной сфере приоритет отдан развитию массового спорта», — отметил глава региона. При этом он подчеркнул, что использовать предусмотренные на эти цели финансовые ресурсы необходимо максимально эффективно, опираясь на мнение жителей и применяя новые формы работы.
Как сообщила заместитель председателя краевого правительства Елена Бронникова, в следующем году на развитие культуры в Приморском крае планируется направить 1,485 миллиарда рублей, из них 195 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. С использованием этих средств в 2021 году в Приморье будут созданы три первые библиотеки нового поколения, сочетающие комфортное пространство для проведения культурно-просветительских мероприятий и доступ к новейшим информационным технологиям. Модернизация ожидает центральную библиотеку имени А. П. Чехова во Владивостоке и две малые библиотеки в Артеме и Арсеньеве. Также с помощью федеральных средств к концу 2021 года будет улучшена материально-техническая база 11 детских школ искусств и Приморского краевого колледжа культуры. Кроме того, в планах на будущий год в рамках нацпроекта «Культура» — строительство двух объектов досугового типа в сельской местности (в посёлке Оленевод Надеждинского района и селе Штыково Шкотовского района) и открытие виртуального концертного зала в городе Лесозаводске.
— По сравнению с нынешним годом бюджет-2021 на развитие культуры будет меньше. Но нужно учитывать, что ряд мероприятий исполнен и финансирование уже не требуется или требуется, но в меньшем объеме, — сказала Елена Бронникова. В то же время она назвала направления, по которым предусмотрено увеличение бюджетных средств. В их числе — меры социальной поддержки граждан, комплектование книжных фондов, развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры.
Расходы на физкультуру и спорт в 2021 году составят более 1,6 миллиарда рублей, из них 438 миллионов рублей — это средства федерального бюджета. Планируется создание двух площадок ГТО, модернизация футбольного поля, строительство регионального центра по хоккею на острове Русском и стадионов в Михайловке, Чугуевке, Артёме, а также ряд других мероприятий, которые будут реализовываться в 11 муниципальных образованиях. Продолжится оказание господдержки организациям в сфере физической культуры и спорта. В частности, 30 миллионов рублей запланировано на субсидии юридическим лицам, оказывающим населению льготные по оплате физкультурно-спортивные услуги. За счет краевого бюджета сохраняется поддержка хоккейного клуба «Адмирал» для обеспечения участия команды «Тайфун» в молодежной лиге и спидвейного клуба «Восток». Свыше 12 миллионов рублей предусмотрено на социальные выплаты спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных и всероссийских соревнованиях, а также их тренерам, 177 миллионов рублей — на предоставление услуг по спортивной подготовке в краевых государственных учреждениях спортивной направленности по олимпийским видам спорта. По-прежнему будет поддерживаться деятельность организаций, предоставляющих бесплатные физкультурно-спортивные услуги инвалидам, а также приобретение специализированного оборудования для занятий спортом и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Основные вопросы и предложения, которые поступили в ходе обсуждения проекта бюджета на будущий год, касались сохранения и расширения действующих мер поддержки, направленных на развитие популярных видов спорта и решение кадровых проблем в учреждениях культуры и спорта, создания новых объектов и укрепления существующей материально-технической базы, сохранения культурного наследия и проведения соревнований. Все они будут рассмотрены на бюджетных комиссиях, часть из них найдёт отражение в проекте главного финансового документа Приморья на 2021 год, который будет направлен в краевой парламент.
— Вопросы развития и поддержки культуры и спорта находятся в постоянном поле зрения депутатского корпуса края. Наша задача — сделать так, чтобы региональные законы, которые приняты в этих сферах, работали в интересах людей, — отметил председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик в завершение общественных слушаний.
Приоритетными направлениями в развитии культуры, финансирование которых необходимо сохранить в бюджете-2021, он назвал строительство и ремонт муниципальных объектов культуры, укрепление их материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и поддержку творческих коллективов.
— Мы, депутаты, работаем в муниципальных образованиях края и видим, что дома культуры являются центром не только культурной, но общественной жизни. Особенно это касается отдаленных населенных пунктов. Для реализации этих важных функции там должны быть созданы соответствующие условия. Поэтому при наличии финансовых возможностей однозначно будем поддерживать инициативы, направленные на решение этих вопросов, — сказал спикер краевого парламента.
В области физической культуры требуют особого внимания направления, которые призваны привить жителям края стремление к здоровому образу жизни и систематическим занятиям спортом.
— К таким инициативам можно отнести проект «Зарядка чемпионов» и программу развития лыжного спорта в муниципальных образованиях, предложенные главой региона. Я регулярно принимаю участие в «Зарядке чемпионов», а этом году решил вернуться на лыжню и уже купил себе и своей семье беговые лыжи, — сказал Александр Ролик. — Также важно сохранить действующие меры социальной поддержки для сотрудников учреждений культуры и искусства, краевых государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, а также льготы при посещении заведений культуры и спорта для многодетных семей.
В заключение Александр Ролик поздравил известного гребца Ивана Штыля с золотыми медалями, которые он в очередной раз завоевал для России и Приморья на прошедших соревнованиях: Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, чемпионате России и Кубке президента РФ. Прославленный спортсмен также принял участие в публичных слушаниях по бюджету, где поинтересовался сроками завершения реконструкции гребной базы «Олимпийская» в посёлке Лозовый Партизанского городского округа и создания на её базе круглогодичного центра спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не только по гребле, но и другим видам спорта.