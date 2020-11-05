Расходы на культуру и спорт стали темой очередных общественных слушаний по бюджету

Расходы на физкультуру и спорт в 2021 году составят более 1,6 миллиарда рублей, из них 438 миллионов рублей — это средства федерального бюджета. Планируется создание двух площадок ГТО, модернизация футбольного поля, строительство регионального центра по хоккею на острове Русском и стадионов в Михайловке, Чугуевке, Артёме, а также ряд других мероприятий, которые будут реализовываться в 11 муниципальных образованиях. Продолжится оказание господдержки организациям в сфере физической культуры и спорта. В частности, 30 миллионов рублей запланировано на субсидии юридическим лицам, оказывающим населению льготные по оплате физкультурно-спортивные услуги. За счет краевого бюджета сохраняется поддержка хоккейного клуба «Адмирал» для обеспечения участия команды «Тайфун» в молодежной лиге и спидвейного клуба «Восток». Свыше 12 миллионов рублей предусмотрено на социальные выплаты спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных и всероссийских соревнованиях, а также их тренерам, 177 миллионов рублей — на предоставление услуг по спортивной подготовке в краевых государственных учреждениях спортивной направленности по олимпийским видам спорта. По-прежнему будет поддерживаться деятельность организаций, предоставляющих бесплатные физкультурно-спортивные услуги инвалидам, а также приобретение специализированного оборудования для занятий спортом и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.