Регионам Дальнего Востока выписан рецепт развития

Posted 5 ноября 2020, 00:34
Published 5 ноября 2020, 00:34
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Это наглядно показывает потенциал, заложенный в программе развития региона, принятой правительством страны. Однако несмотря на общий позитивный настрой, эксперты уже отмечают главное: несвоевременность. Подобный документ должен был появится намного раньше.
Немного сложного, но важного
Попытка сконцентрировать внимание и ресурсы государства на развитии российского Дальнего Востока в новейшей истории страны уже предпринимались. Создавались различные программы, в рамках которых что-то делалось, но больше — нет. Обычная причина — нехватка денег. Хроническая. Их, вроде выделяли, но их всегда недоставало на что-то важное для людей. В общем, в деле развития стратегически важного для России региона значимых успехов добиться не удалось.
Политической констатацией этого факта стало поручение президента разработать программный документ, регламентирующий социально-экономическое развитие гигантской по территории и потенциалу части страны. Возглавил рабочую группу по подготовке документа глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Концепция программы развития Дальнего Востока была представлена главе государства и получила его принципиальное одобрение. По итогам президиума Госсовета, состоявшегося 4 сентября 2019 года во Владивостоке, Владимир Путин поручил программу доработать, а 26 июня 2020 года был опубликован Указ президента России, определивший сроки ее принятия, а также ее ключевые цели и задачи.
Правительству и дальневосточникам предстоит немало потрудиться, чтобы выполнить этот Указ и превзойти в макрорегионе среднероссийские темпы роста качества жизни населения. Продолжительность жизни здесь должна возрасти не менее чем на 5 лет, а смертность трудоспособных граждан — снизиться не менее чем на 35%. Объемы жилищного строительства предполагается увеличить в 1,6 раза. А еще необходимо довести до 800 миллиардов рублей объем частных инвестиций, создать не менее 200 предприятий в дальневосточных территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток и не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Но и это еще не все. Указ президента ставит перед правительством страны и региональными властями задачу к 2035 году остановить миграционный отток населения и добиться для дальневосточных территорий показателей качества жизни населения и экономического развития выше среднероссийских.
Спустя месяц, глава российского правительства Михаил Мишустин совершил рабочую поездку на Дальний Восток. Он посетил Чукотку, Камчатку, Магадан и Амурскую область, встретился со всеми руководителями дальневосточных регионов. В числе вопросов, которые российский премьер обсуждал с дальневосточниками, завершающий этап подготовки программы развития Дальнего Востока занимал не последнее место.
Как и поручал глава государства, 24 сентября 2020 года «Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года» была утверждена российским правительством. Ее предполагается реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. Для каждого из них будет прописан детальный план мероприятий. И определены источники их финансирования из федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Подготовить такой план на первый этап исполнения нацпрограммы в двухмесячный срок поручено Министерству экономического развития РФ. Эта работа должна завершиться не позже 1 декабря.
По существу вопроса
Опубликованный правительством 127-страничный программный документ во многом интересен и непривычен. И своей структурой, и предлагаемым поэтапным механизмом реализации. Однако, по мнению профессора ВГУЭС, доктора экономических наук Александра Латкина, самое главное не в этом.
«Главное достоинство национальной программы развития Дальнего Востока — это достаточно объективная оценка реального состояния дел в регионе. Раньше при разработке такого рода документов этого не было. В этой программе четко показано — из какой ситуации нам предстоит выбираться», — говорит руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС.
А положение не самое простое. Регион является крупнейшей и богатейшей ресурсной базой государства, даже несмотря на то, что он не только толком не освоен, но даже не изучен. Здесь есть серьезные научные и производственные мощности и перспективы для их развития. Но становится все меньше людей. Они уезжают в центральные регионы страны, где качество жизни заметно выше. За 27 лет численность населения Дальнего Востока сократилась в 1,3 раза — до 8,2 миллионов человек по данным 2019 года. Что неудивительно, учитывая слабо развитую транспортную и социальную инфраструктуру региона. К тому же, здесь в 2,5 раза больше ветхого и аварийного жилья, а нового строят в 1,5 раза меньше, чем в среднем по России.
Надо отдать должное разработчикам программы, которые не стали выводить «среднюю температуру по больнице» в отношении всего Дальнего Востока. По каждому из 11 субъектов Российской Федерации, входящих в федеральный округ, учтены, как их естественные, географические и демографические преимущества, так и факторы, сдерживающие развитие. Для Приморья одним из ключевых стала низкая пропускная способность Транссиба, негативно влияющая на экономику региона. А вот гражданам портят жизнь низкая доступность первичной медицинской помощи, изношенная порой до критического уровня коммунальная инфраструктура, значительная доля низкокачественного, а то и вовсе непригодного для проживания жилья, требующая капитального ремонта и модернизации инфраструктура образования. На решение этих и сопутствующих проблем и ориентировались разработчики.
Однако, по мнению кандидата технических наук, профессора кафедры математических методов в экономике Школы естественных наук ДВФУ Александра Абрамова, в национальной программе развития Дальнего Востока есть существенный изъян.
«Самое замечательное в этой программе — это то, что она есть. Сроки подготовки, изменение подходов в ее формировании говорят о внимании государства к региону, которое переходит в конкретные действия. Но есть и плохая новость. К моменту утверждения эта программа… уже устарела. Ее разрабатывали в совершенно других условиях, чем те, что сложились сейчас, когда ее надо воплощать в жизнь. Скорость изменения ситуации в мире и стране нарастает, и на это надо адекватно реагировать. Для этого требуется современная система мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования развития социально-экономической ситуации. Такие структуры есть у представителей крупного бизнеса. А они нужны на региональном и муниципальном уровне, малому и среднему бизнесу. В идеале надо вообще работать с домохозяйствами, как социально-экономическими агентами. Тогда можно будет составить достаточно точное представление о различных предпочтениях граждан — миграционных, покупательских, политических, электоральных, которые влияют на социально-экономические процессы, и строить адекватные поведенческие модели и прогнозы развития. Такая система понадобится и для внесения корректив в программу развития Дальнего Востока на первом этапе ее реализации, и для более четкого планирования и ресурсного обеспечения последующих», — считает профессор прикладной математики.
Очертания будущего
Между тем, ориентиры движения заданы. Мероприятия расписаны по каждому дальневосточному региону. Сделать предстоит немало. О масштабах запланированных изменений можно судить хотя бы по тем проектам, которые предполагается реализовать в Приморском крае. Национальная программа предусматривает сбалансированный подход к развитию социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, созданию новых высокотехнолгичных производств и рабочих мест, возможностей для самореализации граждан в различных сферах деятельности — от искусства, спорта и культуры до науки и предпринимательства.
Одно из наиболее социально значимых и востребованных сегодня направлений — это развитие здравоохранения и повышение его доступности для жителей региона. До 2024 года в Приморье планируется построить и реконструировать 63 медицинских учреждения, а еще 75 — капитально отремонтировать. С 2025 года планируется строительство и реконструкция 112 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, строительство и реконструкция 29 посадочных площадок для санитарной авиации, проведение капитального ремонта 17 зданий медицинских учреждений. В больницах, поликлиниках и ФАПах продолжится масштабное обновление парка медицинской техники и оборудования, региональные подразделения «Скорой помощи» получат 207 новых специализированных автомашин. Набранные темпы модернизации здравоохранения Приморья сохранятся на весь период выполнения национальной программы.
На первом ее этапе предполагается полностью расселить в крае 96 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья, а также увеличить ввод в строй новых жилых площадей до 1 миллиона квадратных метров в год. Кроме того, в Приморье определено четыре места наибольшего притяжения участников программы «Дальневосточный гектар». Там появятся новые дороги и линии электроснабжения. Ожидается, что создание этой инфраструктуры на 90-100% будет профинансировано из федерального бюджета.
Для расширения и повышения качества образовательных возможностей жителей Приморья запланировано строительство 20 новых детских садов. До 2024 года капитальный ремонт ожидает 28 школ и 46 профессиональных образовательных учреждений, а с 2025 года — еще 148 школ и 38 учреждений профессионального образования.
Запланировано строительство второй очереди кампуса ДВФУ, в которую войдут общежитие гостиничного типа на 6 тысяч мест с объектами спортивной и социальной инфраструктуры, специализированный учебно-научный центр для одарённых детей и научная библиотека на 2,3 миллионов томов.
К 2024 году в Приморье планируется не только построить, реконструировать или капитально отремонтировать 34 культурных и культурно-образовательных учреждения, но и оснастить их современным оборудованием. Для привлечения в глубинку врачей, учителей, а также работников культуры, физкультуры и спорта предусматривается внедрение системы компенсационных выплат. Начиная с 2025 года, в крае новую или вторую жизнь обретут 18 спортивных сооружений, а региональные спортивные сборные команды получат поддержку для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Общаясь с журналистами, заместитель министра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко отметил, что в национальную программу вошли ключевые для Приморского края проекты в сфере развития экономики и инфраструктуры.
Среди них — строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), возведение еще одного моста на остров Русский через остров Елена, строительство и реконструкция автотрассы Владивосток — порт Восточный, которая получит федеральный статус. Ремонт, реконструкция и строительство в общей сложности коснется 3,4 тысячи километров региональных дорог.
Кроме того, в нормативное состояние планируется привести улично-дорожную сеть в Арсеньеве, Артёме, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Большом Камне, Фокино, Кавалерово и Покровке. Только во Владивостоке планируется обновить и построить 1,2 тысячи километров улично-дорожной сети.
Транспортная связность региона усилится за счет реконструкции четырех местных аэропортов — в Пограничном Арсеньеве, Камень-Рыболове и бывшего военного аэродрома «Ласточка».
Для повышения надежности энергоснабжения региона будут модернизированы Артемовская ТЭЦ-2 и Владивостокская ТЭЦ-2. На проектную мощность — 5 миллиардов кубометров в год — выйдет магистральный газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».
В 2023 году предполагается ввод в строй Находкинского завода минеральных удобрений, а в 2024-м – судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Приморье ждет серьезный рост и модернизация портовых мощностей за счет строительства специализированных угольных, зерновых и универсальных терминалов.
Продолжится расширение производственно-логистических мощностей промышленного парка «Авиаполис Янковский». Развитие аграрного сектора краевой экономики предполагает создание свиноводческих комплексов, молокоперерабатывающих и комбикормовых заводов, а также и элеваторных комплексов. В Михайловском районе к 2022 году должен быть введен в строй крупный тепличный комплекс. Кроме того, в рамках национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока в Приморье предусмотрено создание агробиоэкономического комплекса и строительство завода пищевой промышленности.
До 2024 г. завершится строительство и обустройство пограничных пунктов пропуска. Это морские Находка» и «Восточный», железнодорожный «Пограничный», а также автомобильные «Марково», «Краскино», «Турий Рог», «Полтавка» и «Пограничный». Это позволит увеличить их пропускную способность в два раза. Дополнительно планируется рассмотреть вопрос о строительстве или обустройстве морских пунктов пропуска во Владивостоке и Зарубино, а с 2025 года — в Ольге и Посьете.
Острые грани реальности
Как видно из далеко не полного перечня мероприятий развития Приморского края, работа предстоит масштабная. Однако она того стоит, считает профессор ДВФУ Александр Абрамов.
«По предварительным оценкам, реализация только пяти самых крупных инвестиционных проектов, предусмотренных в Национальной программе развития Дальнего Востока, позволит Приморью на 50% увеличить объем валового регионального продукта. Если же воплотить в жизнь первые по значимости 15 проектов, то показатель роста ВРП поднимется уже до 70%. Но это при условии, что означенные проекты будут реализованы», — отмечает Александр Абрамов.
Вместе с тем, есть опасения, что Национальная программа социально-экономческого развития Дальнего Востока не сможет достичь главной из поставленных целей — прекратить отток населения. По мнению профессора ВГУЭС, доктора экономических наук Александра Латкина, было бы не худо спросить самих дальневосточников — что им нужно.
«Одним из главных недостатков Национальной программы развития Дальнего Востока считаю, если хотите, ее скороспелость и слабый учет мнения дальневосточников. Хотя разработчики и говорят про 150 тысяч жителей разных субъектов Дальнего Востока, которые приняли участие в работе над программой, этого недостаточно. Необходимо широкое общественное обсуждение перспектив развития. Смотрите, одним из ключевых индикаторов выполнения программы обозначено прекращение оттока населения. Но как этого добиться, если не узнать у людей — что им требуется, чтобы остаться здесь жить? Думаю, этот момент надо учесть. Поэтапный формат реализации программы это тоже позволяет», — считает профессор Латкин.
Схожего мнения придерживается политолог Андрей Кудисов, который прогнозирует интеграцию новых для региона практик взаимодействия власти с населением с целями и задачами программы развития Дальнего Востока.
«Те механизмы вовлечения граждан в решение вместе с властью социально значимых проблем, которые сегодня внедряются в Приморье, с высокой вероятностью окажут влияние и на ход реализации нацпрограммы развития Дальнего Востока. Речь, прежде всего, об общественном обсуждении проекта регионального бюджета на будущий год, определении на местах приоритетов для программы „Народный бюджет“. Первые шаги сделаны. Если люди поймут, что их мнение действительно важно и становится для власти ориентиром в решении разных проблем, то и отношение к предпринимаемым властью шагам будет совсем другое. Инициативы, идеи и предложения могут просто потечь рекой. Не исключено, что и целеполагание программное может быть скорректировано с учетом мнения граждан. Однако здесь региональным властям придется пройти между Сциллой государственных интересов и Харибдой ожиданий населения. Очень важно найти баланс, когда власть слышит и учитывает мнение людей, но не становится исключительно средством исполнения обывательских „хотелок“. Тогда и жители региона будут довольны, и край будет развиваться вместе со всей страной», — полагает эксперт.