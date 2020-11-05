Регионам Дальнего Востока выписан рецепт развития

«Самое замечательное в этой программе — это то, что она есть. Сроки подготовки, изменение подходов в ее формировании говорят о внимании государства к региону, которое переходит в конкретные действия. Но есть и плохая новость. К моменту утверждения эта программа… уже устарела. Ее разрабатывали в совершенно других условиях, чем те, что сложились сейчас, когда ее надо воплощать в жизнь. Скорость изменения ситуации в мире и стране нарастает, и на это надо адекватно реагировать. Для этого требуется современная система мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования развития социально-экономической ситуации. Такие структуры есть у представителей крупного бизнеса. А они нужны на региональном и муниципальном уровне, малому и среднему бизнесу. В идеале надо вообще работать с домохозяйствами, как социально-экономическими агентами. Тогда можно будет составить достаточно точное представление о различных предпочтениях граждан — миграционных, покупательских, политических, электоральных, которые влияют на социально-экономические процессы, и строить адекватные поведенческие модели и прогнозы развития. Такая система понадобится и для внесения корректив в программу развития Дальнего Востока на первом этапе ее реализации, и для более четкого планирования и ресурсного обеспечения последующих», — считает профессор прикладной математики.