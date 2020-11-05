В следующем году начнут проводить частные экскурсии на затонувший «Титаник»

Posted 5 ноября 2020, 15:08
Published 5 ноября 2020, 15:08
Modified 1 сентября 2022, 04:05
Updated 1 сентября 2022, 04:05
Для подводных экскурсий будет использоваться частная миниподлодка, рассчитанная на 5 человек, включая двух членов экипажа, пишут «Известия».
Путешествие будет начинаться с острова Ньюфаундленд. Под водой лодка будет находиться 6-8 часов. В это время будет включено погружение, всплытие и сам осмотр затонувшего корабля.
Стоимость билета на экзотическую экскурсию составляет $125 000, при этом часть мест уже зарезервирована. Первое погружение запланировано на май 2021 года.