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Posted 5 ноября 2020, 15:08

Published 5 ноября 2020, 15:08

Modified 1 сентября 2022, 04:05

Updated 1 сентября 2022, 04:05

В следующем году начнут проводить частные экскурсии на затонувший «Титаник»

5 ноября 2020, 15:08
Директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш заявил, что, начиная с будущего года, его компания будет проводить регулярные погружения к легендарному судну.

Для подводных экскурсий будет использоваться частная миниподлодка, рассчитанная на 5 человек, включая двух членов экипажа, пишут «Известия».

Путешествие будет начинаться с острова Ньюфаундленд. Под водой лодка будет находиться 6-8 часов. В это время будет включено погружение, всплытие и сам осмотр затонувшего корабля.

Стоимость билета на экзотическую экскурсию составляет $125 000, при этом часть мест уже зарезервирована. Первое погружение запланировано на май 2021 года.

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