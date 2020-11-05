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Posted 5 ноября 2020, 01:55

Published 5 ноября 2020, 01:55

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Во Владивостоке открылись инфекционные амбулаторные центры — что это такое?

Во Владивостоке открылись инфекционные амбулаторные центры — что это такое?

5 ноября 2020, 01:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Во Владивостоке появились три амбулаторных центра, созданных на базе городских поликлиник. В первую очередь, они будут работать для помощи горожанам с симптомами ОВРИ, в том числе с подозрением на коронавирус.

В приморском минздраве рассказали о том, что первый такой центр начал работу 5 ноября, в четверг, на базе поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Второй откроется 6 ноября на базе поликлиники № 9 по адресу: улица Горшкова, 3. Третий — на базе поликлиники № 1, работает с 9.00 до 20.00 и принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21.

Позже аналогичные центры откроются и в других городах и районах Приморья, отмечают специалисты.

Сотрудники минздрава подчёркивают, что в таких центрах работают квалифицированные медицинские работники.

«АИЦ позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лист назначения лечения», — отметила глава минздрава Приморья Анастасия Худченко.

В каждом таком центре пациенты смогут сдать анализы крови, пройти ЭКГ, а также сдать кровь на антитела и мазки на ПЦР при необходимости.

В минздраве подчеркивают, что с середины ноября для амбулаторных пациентов Приморья будут выдаваться бесплатные препараты, закупленные из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации.

Чтобы попасть в АИЦ, можно записаться на прием по телефону регистратуры поликлиники, через интернет или обратиться самостоятельно без предварительной записи.

Стоит отметить, что в регионе продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

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#Новости#Общество#COVID-19#Здоровье
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