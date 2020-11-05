Во Владивостоке открылись инфекционные амбулаторные центры — что это такое?

Posted 5 ноября 2020, 01:55
Published 5 ноября 2020, 01:55
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
В приморском минздраве рассказали о том, что первый такой центр начал работу 5 ноября, в четверг, на базе поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Второй откроется 6 ноября на базе поликлиники № 9 по адресу: улица Горшкова, 3. Третий — на базе поликлиники № 1, работает с 9.00 до 20.00 и принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21.
Позже аналогичные центры откроются и в других городах и районах Приморья, отмечают специалисты.
Сотрудники минздрава подчёркивают, что в таких центрах работают квалифицированные медицинские работники.
«АИЦ позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лист назначения лечения», — отметила глава минздрава Приморья Анастасия Худченко.
В каждом таком центре пациенты смогут сдать анализы крови, пройти ЭКГ, а также сдать кровь на антитела и мазки на ПЦР при необходимости.
В минздраве подчеркивают, что с середины ноября для амбулаторных пациентов Приморья будут выдаваться бесплатные препараты, закупленные из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации.
Чтобы попасть в АИЦ, можно записаться на прием по телефону регистратуры поликлиники, через интернет или обратиться самостоятельно без предварительной записи.
Стоит отметить, что в регионе продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте, на парковках и в лифтах.