Во Владивостоке открылись инфекционные амбулаторные центры — что это такое?

В приморском минздраве рассказали о том, что первый такой центр начал работу 5 ноября, в четверг, на базе поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Второй откроется 6 ноября на базе поликлиники № 9 по адресу: улица Горшкова, 3. Третий — на базе поликлиники № 1, работает с 9.00 до 20.00 и принимает пациентов по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21.