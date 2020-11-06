COVID-19 зафиксирован на рекордном количестве территорий Пермского края

Больше всего заболевших за сутки в столице Прикамья - 69 человек. За ней следует Пермский район с 18 инфицированными. Третье место у Кунгура, где заболело 17 человек. В 12 территориях выявлено по одному заболевшему, в том числе в Бардымском, Березовском, Большесосновском округах.