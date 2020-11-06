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Posted 6 ноября 2020, 18:58

Published 6 ноября 2020, 18:58

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

COVID-19 зафиксирован на рекордном количестве территорий Пермского края

6 ноября 2020, 18:58
В Пермском крае заражение коронавирусом зарегистрировано на 30 территориях, что является новым рекордом.

Как сообщает properm.ru, на утро 6 ноября в регионе насчитывалось уже 14406 зараженных. Из них 9,5 тысяч человек излечились от коронавируса, 699 — скончались.

Больше всего заболевших за сутки в столице Прикамья - 69 человек. За ней следует Пермский район с 18 инфицированными. Третье место у Кунгура, где заболело 17 человек. В 12 территориях выявлено по одному заболевшему, в том числе в Бардымском, Березовском, Большесосновском округах.

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