COVID-19 зафиксирован на рекордном количестве территорий Пермского края

Posted 6 ноября 2020, 18:58
Published 6 ноября 2020, 18:58
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Как сообщает properm.ru, на утро 6 ноября в регионе насчитывалось уже 14406 зараженных. Из них 9,5 тысяч человек излечились от коронавируса, 699 — скончались.
Больше всего заболевших за сутки в столице Прикамья - 69 человек. За ней следует Пермский район с 18 инфицированными. Третье место у Кунгура, где заболело 17 человек. В 12 территориях выявлено по одному заболевшему, в том числе в Бардымском, Березовском, Большесосновском округах.