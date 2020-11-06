Порядка 17 миллиардов рублей выделят в Приморье на дорожно-транспортную отрасль

Posted 6 ноября 2020, 07:05
Published 6 ноября 2020, 07:05
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Кроме того, в планах стоит ремонт 14 мостов, сообщает корр. «Восток-Медиа».
Обсуждение бюджета на 2021 год проходит в онлайн-режиме — этот формат уже стал привычным для приморцев. Как отметила председатель правительства Вера Щербина, участники дискуссии со всех районов края смогут задать вопросы и принять участие в диалоге.
«Большинство участников со всех уголков Приморья будут следить за ходом события и обсуждать документ в режиме видеоконференцсвязи. Желающие также смогут посмотреть трансляцию в официальных социальных сетях Правительства Приморского края, внести свои предложения и задать вопросы», — обозначила председатель регионального Правительства Вера Щербина.
Всего на дорожно-транспортную отрасль планируется выделить порядка 17 миллиардов рублей.
Основные параметры планируемых расходов на ремонт дорог в 2021 году обозначил заместитель министра транспорт и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко. По его словам, только на приведение в порядок проезжих частей будет выделено 750 миллионов рублей.
«Из них 250 миллионов мы направим на ремонт дорога Артем-Находка-порт Восточный. В этом направлении осталось сделать шесть мостов с подходами по 500 метров. В следующем году эта работа будет проведена. Такой ремонт позволит повысить безопасность дорожного движения и снизит социальную напряженность», — отметил Алексей Игнатенко.
Так же в 2021 году планируется построить 14 мостов, из которых 11 будут готовы уже осенью. Еще по 31-му мосту начнется работа по проектированию. Кроме того будут отремонтированы 17 километров партизанской трассы от Новой Москвы до Перевала, дороги на Хасан, Арсеньев, участки дороги в направлении Находки. Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край».