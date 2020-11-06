Порядка 17 миллиардов рублей выделят в Приморье на дорожно-транспортную отрасль

Так же в 2021 году планируется построить 14 мостов, из которых 11 будут готовы уже осенью. Еще по 31-му мосту начнется работа по проектированию. Кроме того будут отремонтированы 17 километров партизанской трассы от Новой Москвы до Перевала, дороги на Хасан, Арсеньев, участки дороги в направлении Находки. Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край».