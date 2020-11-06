Приморские власти заявили о росте цен на овощи из Китая

Posted 6 ноября 2020, 07:11
Published 6 ноября 2020, 07:11
Modified 1 сентября 2022, 04:05
Updated 1 сентября 2022, 04:05
«Это в первую очередь помидоры, огурцы и перцы. Недостаточной объём поступлений ведёт к росту цен на эти товары. Поэтому крупные розничные сети прорабатывают вопрос поставки овощей из Сибири и центральных регионов России», — обозначили представители министерства.
При этом овощи из так называемого «борщевого набора» растут в цене незначительно, и увеличение цен на них — сезонный и связан с затратами на хранение. Сейчас решается вопрос о том, чтобы поставлять необходимые продукты рефконтейнерами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что до конца 2020 года цены на товары и продукты питания будут расти из-за падения курса рубля, второй волны пандемии, снижения урожая и импортозамещения. Сильнее всего подорожают импортные товары, молочная продукция, мясо, овощи и фрукты.