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Posted 6 ноября 2020, 07:11

Published 6 ноября 2020, 07:11

Modified 1 сентября 2022, 04:05

Updated 1 сентября 2022, 04:05

Приморские власти заявили о росте цен на овощи из Китая

Приморские власти заявили о росте цен на овощи из Китая

6 ноября 2020, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Цены
Минпромторг Приморья заявил о том, что ряд овощей в крае растёт в цене. Связано это с тем, что в крае сократились объемы поставок из Китая.

«Это в первую очередь помидоры, огурцы и перцы. Недостаточной объём поступлений ведёт к росту цен на эти товары. Поэтому крупные розничные сети прорабатывают вопрос поставки овощей из Сибири и центральных регионов России», — обозначили представители министерства.

При этом овощи из так называемого «борщевого набора» растут в цене незначительно, и увеличение цен на них — сезонный и связан с затратами на хранение. Сейчас решается вопрос о том, чтобы поставлять необходимые продукты рефконтейнерами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что до конца 2020 года цены на товары и продукты питания будут расти из-за падения курса рубля, второй волны пандемии, снижения урожая и импортозамещения. Сильнее всего подорожают импортные товары, молочная продукция, мясо, овощи и фрукты.

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#Новости#Экономика#Китай#Цены
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