Тысячи приморских школьников вместе с родителями обрели «Билет в будущее»

Posted 6 ноября 2020, 04:35
Published 6 ноября 2020, 04:35
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что присоединиться к проекту может каждый ученик с 6 по 11 класс, достаточно зарегистрироваться на сайте — но понадобится подтверждённое разрешение одного из родителей, которому тоже нужна онлайн-регистрация. Сам проект заключается в трёх этапах: тестирование, определающее профессиональные способности и склонности, непосредственно пробы себя в разных профессиях и получение итоговых рекомендаций по выбору профессионального пути. Всё это бесплатно для участников.
Площадками для мастер-классов и профессиональных проб стали 17 колледжей и два вуза — ДВФУ и ВГУЭС. Практические занятия проходят в октябре и ноябре. За один раз каждый школьник может попробовать себя не в одной, а в двух-трёх профессиях. Среди предложенных вариантов — не только рабочие, но и инженерные специальности, связанные с информационными технологиями. В рамках идущего сейчас фестиваля профессий «Билет в будущее» до 23 ноября у школьников всей России есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий.
Приморский край присоединился к проекту во второй раз. Его организатором выступает союз «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» в рамках национального проекта «Образование», цель — помощь старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии.
Помимо проекта «Билет в будущее» учебные заведения Приморья регулярно в течение всего года проводят профориентационную работу среди школьников, приглашая их на экскурсии и организуя разнообразные конкурсы и олимпиады, которые дают дополнительные баллы при поступлении. Эта работа ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.