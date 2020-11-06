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Posted 6 ноября 2020, 04:35

Published 6 ноября 2020, 04:35

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Тематическое фото

Тысячи приморских школьников вместе с родителями обрели «Билет в будущее»

6 ноября 2020, 04:35
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
В Приморье набирает обороты федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее»: уже 7500 приморских школьников зарегистрировались на его платформе и приняли участие в очных мастер-классах.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что присоединиться к проекту может каждый ученик с 6 по 11 класс, достаточно зарегистрироваться на сайте — но понадобится подтверждённое разрешение одного из родителей, которому тоже нужна онлайн-регистрация. Сам проект заключается в трёх этапах: тестирование, определающее профессиональные способности и склонности, непосредственно пробы себя в разных профессиях и получение итоговых рекомендаций по выбору профессионального пути. Всё это бесплатно для участников.

Площадками для мастер-классов и профессиональных проб стали 17 колледжей и два вуза — ДВФУ и ВГУЭС. Практические занятия проходят в октябре и ноябре. За один раз каждый школьник может попробовать себя не в одной, а в двух-трёх профессиях. Среди предложенных вариантов — не только рабочие, но и инженерные специальности, связанные с информационными технологиями. В рамках идущего сейчас фестиваля профессий «Билет в будущее» до 23 ноября у школьников всей России есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий.

Приморский край присоединился к проекту во второй раз. Его организатором выступает союз «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» в рамках национального проекта «Образование», цель — помощь старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии.

Помимо проекта «Билет в будущее» учебные заведения Приморья регулярно в течение всего года проводят профориентационную работу среди школьников, приглашая их на экскурсии и организуя разнообразные конкурсы и олимпиады, которые дают дополнительные баллы при поступлении. Эта работа ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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