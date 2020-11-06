Тысячи приморских школьников вместе с родителями обрели «Билет в будущее»

Площадками для мастер-классов и профессиональных проб стали 17 колледжей и два вуза — ДВФУ и ВГУЭС. Практические занятия проходят в октябре и ноябре. За один раз каждый школьник может попробовать себя не в одной, а в двух-трёх профессиях. Среди предложенных вариантов — не только рабочие, но и инженерные специальности, связанные с информационными технологиями. В рамках идущего сейчас фестиваля профессий «Билет в будущее» до 23 ноября у школьников всей России есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий.