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Posted 8 ноября 2020, 05:40

Published 8 ноября 2020, 05:40

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

«А навалило-то»: снежное видео «капитана очевидности» рассмешило приморцев

«А навалило-то»: снежное видео «капитана очевидности» рассмешило приморцев

8 ноября 2020, 05:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Жители приморского Уссурийска обсуждают приход настоящей зимы. Некоторые горожане сегодня, 8 ноября, рано утром заметили первый в сезоне снег.

«Уссурийск. 8 число. Утро. Вот и первый снег. Никто его не ждал, но он пришел. Скоро новый год. Вот так. Ноябрь месяц. Первый снег в Уссурийске. Не то, что в том году», — доходчиво объяснил подписчикам блогера Марка Чернослива автор короткого видео с падающими снежинками.

Многие комментаторы лишь посмеялись над увиденным, а кто-то и впрямь задумался о предстоящих холодах, осадках и смене резины на авто. Вот, как отреагировали пользователи:

  • «Где эти сугробы, в каком районе Уссурийска?»;
  • «Резину что ли менять пора»;
  • «А в каком районе он шёл? Мне надо срочно туда»;
  • «Где снег? Куда лететь, бежать! Хочу снежную зиму»;
  • «А навалило-то»;
  • «Ничего не проспала, видела, любовалась. Мало кто спит в 6 утра»;
  • «Вот это капитан очевидность, все по полочкам разложил, даже прошлый год захватил…»;
  • «В Арсеньеве сейчас идёт, пока не сильный»;
  • «Вот бы всю зиму проспать — проснулся, а уже апрель»;
  • «Какой снег? Это голуби постарались».

Отметим, что накануне в некоторых районах Приморского края действительно выпал снег. Автомобилисты даже предупреждают друг друга о скользких дорогах и плохой видимости.

При этом столицу Дальнего Востока в ближайшее время снег не настигнет. По крайней мере, так считает главный синоптик края Борис Кубай. Он заявил, что на горизонте не видит «приличного снегопада» для Владивостока.

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#Новости#Общество#Погода#Снег
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