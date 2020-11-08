«А навалило-то»: снежное видео «капитана очевидности» рассмешило приморцев

«Уссурийск. 8 число. Утро. Вот и первый снег. Никто его не ждал, но он пришел. Скоро новый год. Вот так. Ноябрь месяц. Первый снег в Уссурийске. Не то, что в том году», — доходчиво объяснил подписчикам блогера Марка Чернослива автор короткого видео с падающими снежинками.