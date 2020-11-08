«А навалило-то»: снежное видео «капитана очевидности» рассмешило приморцев

Posted 8 ноября 2020, 05:40
Published 8 ноября 2020, 05:40
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
«Уссурийск. 8 число. Утро. Вот и первый снег. Никто его не ждал, но он пришел. Скоро новый год. Вот так. Ноябрь месяц. Первый снег в Уссурийске. Не то, что в том году», — доходчиво объяснил подписчикам блогера Марка Чернослива автор короткого видео с падающими снежинками.
Многие комментаторы лишь посмеялись над увиденным, а кто-то и впрямь задумался о предстоящих холодах, осадках и смене резины на авто. Вот, как отреагировали пользователи:
Отметим, что накануне в некоторых районах Приморского края действительно выпал снег. Автомобилисты даже предупреждают друг друга о скользких дорогах и плохой видимости.
При этом столицу Дальнего Востока в ближайшее время снег не настигнет. По крайней мере, так считает главный синоптик края Борис Кубай. Он заявил, что на горизонте не видит «приличного снегопада» для Владивостока.