С этого дня: в России изменили правила лечения и выписки при COVID-19

Posted 8 ноября 2020, 07:41
Published 8 ноября 2020, 07:41
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
По информации «Парламентской газеты», речь идёт о наличии отдельной комнаты у человека с лабораторно подтверждённым тестом на ковид, а также о непрекословном соблюдении рекомендаций врача.
Обязательной госпитализации подлежат граждане, проживающие в общежитиях, коммунальных квартирах и те, кто живёт с людьми, входящими в группы риска (возраст и наличие сопутствующих заболеваний).
Приказ, установленный Минздравом, начал действовать в воскресенье, 8 ноября.
Отметим, что принципиальное отличие нововведений как раз и состоит в том, что теперь учитываются бытовые условия пациента. То есть ранее на дому оставляли лечиться тех, кому не требовалась срочная госпитализация, при этом условия проживания вообще не учитывались.
Если человеку, который проходит лечение амбулаторно, станет плохо, он обязан оповестить врача. Также важно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Ещё разрешено переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на COVID-19.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжается рост ежедневных заражений. За минувшие сутки — плюс 207, всего — более 17 тысяч.