vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2020, 07:41

Published 8 ноября 2020, 07:41

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

С этого дня: в России изменили правила лечения и выписки при COVID-19

8 ноября 2020, 07:41
Сюжет
COVID-19
Министерство здравоохранения России изменило правила лечения COVID-19 в домашних условиях. Главное исполнять два крайне важных требования.

По информации «Парламентской газеты», речь идёт о наличии отдельной комнаты у человека с лабораторно подтверждённым тестом на ковид, а также о непрекословном соблюдении рекомендаций врача.

Обязательной госпитализации подлежат граждане, проживающие в общежитиях, коммунальных квартирах и те, кто живёт с людьми, входящими в группы риска (возраст и наличие сопутствующих заболеваний).

Приказ, установленный Минздравом, начал действовать в воскресенье, 8 ноября.

Отметим, что принципиальное отличие нововведений как раз и состоит в том, что теперь учитываются бытовые условия пациента. То есть ранее на дому оставляли лечиться тех, кому не требовалась срочная госпитализация, при этом условия проживания вообще не учитывались.

Если человеку, который проходит лечение амбулаторно, станет плохо, он обязан оповестить врача. Также важно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Ещё разрешено переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на COVID-19.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжается рост ежедневных заражений. За минувшие сутки — плюс 207, всего — более 17 тысяч.

Материалы по теме
Сразу вызывать врача: иммунолог назвал самый настораживающий симптом коронавирусаКоличество заражений коронавирусом в Приморье превысило 17 тысячПочему мужчины так тяжело переносят коронавирус? Объясняет иммунолог
#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика