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Posted 9 ноября 2020, 13:02

Published 9 ноября 2020, 13:02

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Госдума впервые рассмотрит кандидатуры новых министров

9 ноября 2020, 13:02
Депутаты Госдумы впервые рассмотрят кандидатуры новых министров. Ранее ГД РФ утверждала только премьер-министра. Получается, что нынешний VII созыв еще успеет воспользоваться новыми полномочиями, которые были даны поправками в Конституцию РФ.

Нынешнее правительство начинало работать при другой Конституции, с другими полномочиями между ветвями власти и несколько другими задачами. Но на фоне пандемии кабмин был вынужден немного адаптироваться к новым реалиям. Хотя речь, конечно, не идет о радикальных изменениях, пишут авторы телеграм-канала “Мейстер”.

В частности, пострадавшая от коронавируса транспортная сфера будет восстанавливаться несколько лет. И логично, что эту работу возглавит понимающий особенности отрасли человек из “Аэрофлота”. Кроме того, возможность отбирать министров повышает значимость Госдумы, что особенно важно перед следующими выборами.

#Новости#Власть
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