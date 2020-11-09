Госдума впервые рассмотрит кандидатуры новых министров

Нынешнее правительство начинало работать при другой Конституции, с другими полномочиями между ветвями власти и несколько другими задачами. Но на фоне пандемии кабмин был вынужден немного адаптироваться к новым реалиям. Хотя речь, конечно, не идет о радикальных изменениях, пишут авторы телеграм-канала “Мейстер”.