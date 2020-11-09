Госдума впервые рассмотрит кандидатуры новых министров

Posted 9 ноября 2020, 13:02
Published 9 ноября 2020, 13:02
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Нынешнее правительство начинало работать при другой Конституции, с другими полномочиями между ветвями власти и несколько другими задачами. Но на фоне пандемии кабмин был вынужден немного адаптироваться к новым реалиям. Хотя речь, конечно, не идет о радикальных изменениях, пишут авторы телеграм-канала “Мейстер”.
В частности, пострадавшая от коронавируса транспортная сфера будет восстанавливаться несколько лет. И логично, что эту работу возглавит понимающий особенности отрасли человек из “Аэрофлота”. Кроме того, возможность отбирать министров повышает значимость Госдумы, что особенно важно перед следующими выборами.