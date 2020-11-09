«Манипулирование»: глава МВД — про снижение нештрафуемого порога скорости

Posted 9 ноября 2020, 00:40
Published 9 ноября 2020, 00:40
Modified 1 сентября 2022, 02:59
Updated 1 сентября 2022, 02:59
Как пишет РБК, он заявил о том, что на безопасность дорожного движения в большей степени влияет обустройство дорог, а не «манипулирование — 10 км больше, 10 км меньше».
Он добавил о том, что в новом КоАП не будет снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Также глава ведомства заявил о том, что полиция выступила категорически против такого нововведения.
Кроме того, величина штрафа за превышение скорости не изменится.
Владимир Колокольцев отметил, что обустройство дорог в большей степени влияет на снижение количества ДТП. Это ровное покрытие, хорошее освещение и разделительные барьеры.
Отметим, что ещё год назад Владимир Колокольцев заявлял о том, что ведомство не поддержало идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ГИБДД России решила уточнить ситуации, когда автолюбителей можно привлекать за нарушения при проезде пешеходных переходов. Отмечается, что присланные в региональные ГИБДД инструкции имеют цель сформировать единое понимание этого вопроса, поскольку часто каждый инспектор трактует спорные пункты ПДД по-своему.