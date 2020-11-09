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Posted 9 ноября 2020, 00:40

Published 9 ноября 2020, 00:40

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

«Манипулирование»: глава МВД — про снижение нештрафуемого порога скорости

«Манипулирование»: глава МВД — про снижение нештрафуемого порога скорости

9 ноября 2020, 00:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ПДД
Глава МВД Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого превышения порога скорости до 10 км/час.

Как пишет РБК, он заявил о том, что на безопасность дорожного движения в большей степени влияет обустройство дорог, а не «манипулирование — 10 км больше, 10 км меньше».

Он добавил о том, что в новом КоАП не будет снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Также глава ведомства заявил о том, что полиция выступила категорически против такого нововведения.

Кроме того, величина штрафа за превышение скорости не изменится.

Владимир Колокольцев отметил, что обустройство дорог в большей степени влияет на снижение количества ДТП. Это ровное покрытие, хорошее освещение и разделительные барьеры.

Отметим, что ещё год назад Владимир Колокольцев заявлял о том, что ведомство не поддержало идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ГИБДД России решила уточнить ситуации, когда автолюбителей можно привлекать за нарушения при проезде пешеходных переходов. Отмечается, что присланные в региональные ГИБДД инструкции имеют цель сформировать единое понимание этого вопроса, поскольку часто каждый инспектор трактует спорные пункты ПДД по-своему.

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