Миронов предложил бесплатно обеспечивать медицинскими масками людей с низкими доходам

«Раз уж в стране накопились такие запасы защитных масок, то почему бы региональным, да и федеральным властям не организовать программу по закупке и обеспечению ими граждан с низкими доходами. Тем более, в общественные места, магазины и в транспорт без масок уже не пускают. К сожалению, для многих семей обязательная покупка масок обходится очень дорого», — заявил Сергей Миронов.