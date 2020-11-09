Миронов предложил бесплатно обеспечивать медицинскими масками людей с низкими доходам

Posted 9 ноября 2020, 08:41
Published 9 ноября 2020, 08:41
Modified 1 сентября 2022, 02:49
Updated 1 сентября 2022, 02:49
Сергей Миронов призвал бесплатно раздавать маски пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим социально-незащищенным категориям граждан.
«За последнее время в нашей стране создано большое количество мощностей по выпуску масок. Уже началось перепроизводство, и будет правильно, если государство начнёт закупать маски для граждан с низкими доходами, и тем самым поддержит и россиян, и бизнес, который в короткие сроки запустил это производство», — цитирует обращение Миронова сайт партии «Справедливая Россия».
Сообщается также, что на сегодняшний день на складах производителей медицинских масок скопилось порядка 140 миллионов единиц продукции, а некоторым предприятиям из-за перепроизводства пришлось остановить свои линии.
«Раз уж в стране накопились такие запасы защитных масок, то почему бы региональным, да и федеральным властям не организовать программу по закупке и обеспечению ими граждан с низкими доходами. Тем более, в общественные места, магазины и в транспорт без масок уже не пускают. К сожалению, для многих семей обязательная покупка масок обходится очень дорого», — заявил Сергей Миронов.