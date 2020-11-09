vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2020, 08:41

Published 9 ноября 2020, 08:41

Modified 1 сентября 2022, 02:49

Updated 1 сентября 2022, 02:49

Миронов предложил бесплатно обеспечивать медицинскими масками людей с низкими доходам

9 ноября 2020, 08:41
Сюжет
COVID-19
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать в России систему бесплатного обеспечения медицинскими масками людей с низкими доходами.

Сергей Миронов призвал бесплатно раздавать маски пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим социально-незащищенным категориям граждан.

«За последнее время в нашей стране создано большое количество мощностей по выпуску масок. Уже началось перепроизводство, и будет правильно, если государство начнёт закупать маски для граждан с низкими доходами, и тем самым поддержит и россиян, и бизнес, который в короткие сроки запустил это производство», — цитирует обращение Миронова сайт партии «Справедливая Россия».

Сообщается также, что на сегодняшний день на складах производителей медицинских масок скопилось порядка 140 миллионов единиц продукции, а некоторым предприятиям из-за перепроизводства пришлось остановить свои линии.

«Раз уж в стране накопились такие запасы защитных масок, то почему бы региональным, да и федеральным властям не организовать программу по закупке и обеспечению ими граждан с низкими доходами. Тем более, в общественные места, магазины и в транспорт без масок уже не пускают. К сожалению, для многих семей обязательная покупка масок обходится очень дорого», — заявил Сергей Миронов.

Материалы по теме
Владимир Путин продлил упрощенный порядок детских выплат до 1 марта 2021 годаПринято решение о бесплатном обеспечении лекарствами амбулаторных больных COVID-19В минздраве рассказали, когда начнут раздачу лекарств для больных коронавирусом
#Новости#Общество#Россия#COVID-19#Справедливая Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика