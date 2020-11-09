«Морское танго с Капитаном»: оркестр МГУ начинает сезон

Напомним, эстрадный оркестр МГУ ведет концертную деятельность с 2008 года. Кроме того, это единственный профессиональный коллектив в морской отрасли страны, который ведет не только концертную деятельность, но и исполняет служебно-строевой репертуар и плац-концерты (попурри музыкальных произведений с перестроениями — так называемое дефиле).