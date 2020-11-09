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Posted 9 ноября 2020, 00:07

Published 9 ноября 2020, 00:07

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

«Морское танго с Капитаном»: оркестр МГУ начинает сезон

9 ноября 2020, 00:07
Сюжет
Концерт
Новый концертный — уже 12-й по счету — сезон начинает эстрадный оркестр МГУ имени Невельского. Музыканты под руководством художественного руководителя и дирижера Анатолия Якименко подготовили для своих поклонников новые — традиционно своеобразные, запоминающиеся и яркие — программы.

«Oblivion» (12+) — так называется первый концерт сезона, который состоится 22 ноября — в зале Пушкинского театра. Прозвучат произведения выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Вместе с оркестром университета выступит заслуженный артист РФ Александр Капитан (баян). Будут исполнены лучшие произведения композитора «Invierno Porteno», «Escualo-Quint», «Primavera», «Milonga del Angel», «Oblivion», «Adios Nonino», «Libertango».

В Аргентине Пьяццоллу называют El Grand Astor (великий Астор). Сама жизнь звучит в его потрясающей музыке — живой, чувственной. Композитор создает неповторимый образ танго, сочетает его с джазом и классикой, используя сложные ритмы, необычные трактовки партий для различных инструментов. Именно поэтому Пьяццолла смог поднять танго до уровня высокохудожественного произведения, сохранив его неповторимую страстность и глубину.

Второй премьерой осени станет концерт 29 ноября на сцене FESCO-Hall. Эстрадный оркестр МГУ имени Невельского представит эксклюзивную программу «Rock-хиты» (12+). В концерте участвуют солист группы «Ураган» Степан Гапонов (вокал), солист группы «Sила» Михаил Коган (вокал), Евгений Череднеченко и Юлия Учайкина (вокал).

Слушателей ожидает встреча с лучшими композициями известных рок-групп — «Nirvana», «Deep Purple», «Pink Floyd», «Roxette» и других — в аранжировке для эстрадного оркестра. Анатолий Якименко и музыканты обещают: аранжировки прозвучат так необычно, что просто поразят публику экспрессией и лиризмом одновременно!

Напомним, эстрадный оркестр МГУ ведет концертную деятельность с 2008 года. Кроме того, это единственный профессиональный коллектив в морской отрасли страны, который ведет не только концертную деятельность, но и исполняет служебно-строевой репертуар и плац-концерты (попурри музыкальных произведений с перестроениями — так называемое дефиле).

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#Новости#Культура#Концерт#Оркестр
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