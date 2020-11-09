Спикер и депутаты ЗСПК закупили для работников скорой помощи Артёма термокостюмы

«Наши медики уже много месяцев самоотверженно помогают защищать здоровье жителей. При этом врачи и младший медицинский персонал наших больниц, поликлиник и станций скорой помощи с одинаковым вниманием и сердечностью оказывают помощь всем, кто обращается за экстренным или плановым медицинским лечением, — отметил депутат Заксобрания Игорь Чемерис, — А долг власти и всего общества — заботиться о наших медиках: о том, чтобы у них было не только достаточное количество средств индивидуальной защиты, но и о том, чтобы они хорошо питались в перерывах между сменами, были тепло одеты и сохраняли, в первую очередь, своë здоровье! Низкий поклон нашим врачам от всех граждан, которые пережили тяжелый вирус, от тех, кому врачи спасли жизнь, от их родных и близких!»