Спикер и депутаты ЗСПК закупили для работников скорой помощи Артёма термокостюмы

Posted 9 ноября 2020, 00:28
Published 9 ноября 2020, 00:28
Modified 1 сентября 2022, 04:06
Updated 1 сентября 2022, 04:06
«Депутаты Законодательного Собрания от фракции партии „Единая Россия“ активно включились в работу, которая проводится на территории края органами власти по оказанию помощи нашим медицинским работникам и медучреждениям, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом. Я хочу передать слова благодарности всем нашим медикам, которые сегодня борются с коронавирусом и не только с этой инфекцией, потому что сейчас осенью идет распространение и других заболеваний. Важно, чтобы они берегли себя, своих близких и были сами здоровы. Врачи сегодня работают на износ. Поэтому наша задача им помогать,» — сказал председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.
Сейчас в работе медиков очень непростой период. Ежедневно станция скорой медицинской помощи города Артёма обслуживает в общей сложности более 100 вызовов. На дежурство заступают 7 бригад. У экипажей, выезжающих к инфекционным больным, нет ни одной свободной минуты: вызов, дезинфекция, переодевание и снова на вызов. Своих депутатов от партии «Единая Россия» в этом медицинском учреждении хорошо знают, и это не первая партийная помощь в сложное время. 34 комплекта термобелья, в этот раз переданных депутатами Александром Роликом и Игорем Шауфлером, хватит, чтобы снабдить ими все бригады, работающие с инфекционными больными.
«Термокостюмы обеспечат полноценную защиту инфекционных бригад в зимнее время. Вы нам помогли очень вовремя. Благодаря вашей поддержке и помощи мы сможем полностью оснастить свои бригады, и они будут работать в нормальных условиях. Это очень важно для нас, ведь мы работаем для населения всего Артёмовского городского округа», — сказал исполняющий обязанности главврача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Артёма» Дмитрий Батоев.
«Это было обращение медиков, потому что у них комплекты защиты не рассчитаны на низкие температуры. Мы пошли навстречу и привезли комплекты термобелья, которые врачи будут надевать под защитные костюмы. Я также хочу сказать огромное спасибо нашим сотрудникам станции „Скорой помощи“ и всем медикам за ту большую работу, которую они проводят сейчас. Люди рискуют своим здоровьем, а порой и своей жизнью, находясь на передовой борьбы с этим заболеванием. Я сам переболел и понимаю, насколько это серьезно и опасно. Поэтому низкий поклон нашим медработникам, которые самоотверженно трудятся в этих условиях», — отметил депутат Законодательного Собрания от Артёмовского городского округа Игорь Шауфлер.
Еще одна партия термокостюмов передана Артемовской городской больнице № 1. Депутаты также обсудили, какие проблемы сейчас испытывает медицинское учреждение, какая помощь нужна. На базе поликлиники этой больницы в настоящее время организуется амбулаторно-инфекционный центр. Здесь же расположен колл-центр. Как заверила исполняющая обязанности главного врача Артемовской городской больницы № 1 Нина Горбатюк, сегодня все вопросы медучреждения при поддержке Министерства здравоохранения и администрации города решаются оперативно.
В очень напряжённом режиме трудятся и медицинские работники Владивостока. В поддержку врачам Владивостокской больницы № 3 председатель Заксобрания Александр Ролик и депутат краевого парламента Игорь Чемерис передали сладкие наборы, чай, печенье. Это поможет хоть немного скрасить напряжённые будни. Больница обслуживает большую территорию Советского района Владивостока и разговор здесь также шёл о том, как решаются проблемные вопросы, и какая депутатская помощь требуется в настоящее время.
«Наши медики уже много месяцев самоотверженно помогают защищать здоровье жителей. При этом врачи и младший медицинский персонал наших больниц, поликлиник и станций скорой помощи с одинаковым вниманием и сердечностью оказывают помощь всем, кто обращается за экстренным или плановым медицинским лечением, — отметил депутат Заксобрания Игорь Чемерис, — А долг власти и всего общества — заботиться о наших медиках: о том, чтобы у них было не только достаточное количество средств индивидуальной защиты, но и о том, чтобы они хорошо питались в перерывах между сменами, были тепло одеты и сохраняли, в первую очередь, своë здоровье! Низкий поклон нашим врачам от всех граждан, которые пережили тяжелый вирус, от тех, кому врачи спасли жизнь, от их родных и близких!»
«Волонтерская поддержка со стороны депутатов фракции партии „Единая Россия“ в краевом парламенте однозначно будет продолжена, потому что мы понимаем ситуацию, которая складывается в муниципальных образованиях. Сейчас прорабатываем, какая помощь нужна в первоочередном порядке каждому конкретному медучреждению. В понедельник депутаты фракции партии „Единая Россия“ также планируют провести в режиме видеоконференцсвязи встречу с заместителем председателя правительства — министром здравоохранения Приморского края Анастасией Худченко и руководством Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.