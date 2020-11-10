Госавтоинспекция Приморского края призвала родителей тщательнее следить за детьми

Posted 10 ноября 2020, 07:05
Published 10 ноября 2020, 07:05
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
На сайте краевой Госавтоинспекции можно найти немало примеров того, как родительская беспечность привела к тому, что дети попали в дорожно-транспортные происшествия. Например, в Уссурийске перебегавшая дорогу девочка чуть не оказалась под колёсами автомобиля. За рулём была женщина, предпочитающая скорость безопасности — ранее она уже привлекалась к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима. Происшествие закончилось относительно благополучно — госпитализация девочке не потребовалась, дело обошлось ссадинами. Однако так бывает не всегда.
Ещё один случай ДТП, в котором пострадал ребёнок, был отмечен в Михайловском районе на 635 километре федеральной трассы. Как установили инспекторы, 47-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси Кантер». Машины столкнулись и опрокинулись в кювет. Кроме водителя травмы головы зафиксировали у 9-летнего пассажира «Мицубиси».
Всего же по данным управления ГИБДД, за минувшее лето на дорогах Приморского края получили травмы 118 несовершеннолетних, 5 погибли. Инспекторы сделали вывод, что наиболее «аварийно опасный» возраст — 7-14 лет, чаще всего происшествия с детьми случаются с 12 до 18 часов.
Чтобы минимизировать риск для детей госавтоинспекция Приморского края призывает родителей тщательнее следить за несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами, а также не забывать об обязанности обеспечить безопасную перевозку детей-пассажиров. За нарушение правил перевозки ребёнка водителю грозят штрафные санкции в размере 3 тысяч рублей. Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.