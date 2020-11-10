Госавтоинспекция Приморского края призвала родителей тщательнее следить за детьми

На сайте краевой Госавтоинспекции можно найти немало примеров того, как родительская беспечность привела к тому, что дети попали в дорожно-транспортные происшествия. Например, в Уссурийске перебегавшая дорогу девочка чуть не оказалась под колёсами автомобиля. За рулём была женщина, предпочитающая скорость безопасности — ранее она уже привлекалась к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима. Происшествие закончилось относительно благополучно — госпитализация девочке не потребовалась, дело обошлось ссадинами. Однако так бывает не всегда.