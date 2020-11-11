Александр Ролик и Валентин Шуматов проверили работу колл-центра по COVID

Только в колл-центре краевой столицы сегодня трудятся 30 будущих медиков, все они старшекурсники лечебного факультета. Напомним, колл-центр открылся в начале ноября. Как рассказал руководитель колл-центра Дмитрий Лазарев, ребята работают по 4 человека в две смены с 8 до 20 часов. Звонки поступают непрерывно, только за первую неделю их было более 3 тысяч. Вопросы работникам колл-центра задают самые разные — что делать при появлении высокой температуры и симптомах инфекционного заболевания, где можно сдать тест, номера телефонов поликлиник, стационаров, амбулаторно-инфекционных центров, маршруты специальных автобусов для доставки заболевших в них. Как заверила исполняющая обязанности главы Владивостока Наталья Соколова, за волонтёрами колл-центра закреплены кураторы, а также организовано их питание. В сложный эпидемический период очень востребована помощь студентов-медиков и во Владивостокской клинической больнице № 1. Здесь трудятся более 60 будущих врачей. Свои знания студенты применяют, работая медицинскими сестрами, младшим медперсоналом во всех отделениях лечебного учреждения. В больнице вчера развернут госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией. И среди студентов уже есть добровольцы, которые пошли работать в «красную зону». Среди них и Дмитрий Кондрашов, студент 6 курса лечебного факультета ТГМУ.