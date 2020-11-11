Александр Ролик и Валентин Шуматов проверили работу колл-центра по COVID

Posted 11 ноября 2020, 00:38
Published 11 ноября 2020, 00:38
Modified 17 августа 2022, 09:13
Updated 17 августа 2022, 09:13
Депутаты расспросили, есть ли проблемные вопросы в работе студентов-волонтёров, как они решаются, а также передали продуктовые наборы.
В разгар пандемии коронавируса большую помощь лечебным учреждениям и колл-центрам оказывают волонтёры-студенты медицинских учебных заведений края. Как отметил Валентин Шуматов, сегодня в практическом здравоохранении задействованы 1762 студента и ординатора. Студенты ТГМУ работают в качестве волонтёров, младшего и среднего медперсонала практически во всех медицинских учреждениях края, в том числе в Находке, Арсеньеве, Чугуевке.
Только в колл-центре краевой столицы сегодня трудятся 30 будущих медиков, все они старшекурсники лечебного факультета. Напомним, колл-центр открылся в начале ноября. Как рассказал руководитель колл-центра Дмитрий Лазарев, ребята работают по 4 человека в две смены с 8 до 20 часов. Звонки поступают непрерывно, только за первую неделю их было более 3 тысяч. Вопросы работникам колл-центра задают самые разные — что делать при появлении высокой температуры и симптомах инфекционного заболевания, где можно сдать тест, номера телефонов поликлиник, стационаров, амбулаторно-инфекционных центров, маршруты специальных автобусов для доставки заболевших в них. Как заверила исполняющая обязанности главы Владивостока Наталья Соколова, за волонтёрами колл-центра закреплены кураторы, а также организовано их питание. В сложный эпидемический период очень востребована помощь студентов-медиков и во Владивостокской клинической больнице № 1. Здесь трудятся более 60 будущих врачей. Свои знания студенты применяют, работая медицинскими сестрами, младшим медперсоналом во всех отделениях лечебного учреждения. В больнице вчера развернут госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией. И среди студентов уже есть добровольцы, которые пошли работать в «красную зону». Среди них и Дмитрий Кондрашов, студент 6 курса лечебного факультета ТГМУ.
«Я сам из семьи врачей. Знаю, как нелегка эта работа. В первой городской больнице с 4 курса. Как только ковид вошел в нашу жизнь, я перевелся из общего отделения реанимации в ковидный корпус бывшего эндоскопического отделения больницы. Почему пошел работать в ковидный госпиталь? А как можно проходить мимо, зная, что у тебя есть возможность помочь», — говорит Дмитрий.
Работа в больнице не из лёгких, особенно сейчас, но как отметил ректор ТГМУ Валентин Шуматов, она принесёт большую пользу в профессиональном становлении будущих врачей, это хорошая возможность для ребят получить практический опыт, пройти профориентацию, посмотреть, как все устроено, определиться, какое направление врачебной деятельности ближе.
«Люди надеются, что вы вырастете достойной сменой старшему поколению медицинских работников», — сказал Валентин Шуматов, обращаясь к студентам, работающим в больнице.
Слова благодарности студентам-волонтёрам адресовал и председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик. Он отметил, что участие будущих медиков в этой работе очень важно. Это опыт и большая помощь медучреждению в сложный период. Александр Ролик подчеркнул, что в настоящее время многое делается для развития медицины в крае, для поддержки молодых специалистов, привлечения их в государственные медучреждения.
«Только в этом году на здравоохранение в бюджете края заложено более 34 миллиардов рублей. Проводятся ремонты поликлиник, больниц, замена оборудования. Только Владивостокская клиническая больница в этом году получила сразу 10 аппаратов для реанимации, а до этого их было всего 2. Но какая бы ни была современная аппаратура, помощь больным оказывают прежде всего люди — медицинские работники. И не случайно практически все руководители медицинских учреждений края, включая главного врача Владивостокской клинической больницы № 1 и ректора ТГМУ, начали работать в больницах, ещё будучи студентами», — отметил спикер ЗСПК.
Депутаты и сами выступили в роли волонтеров: Александр Ролик и Валентин Шуматов передали ребятам наборы с продуктами, чтобы они могли перекусить и попить чай в редкие свободные минуты в напряжённом графике отделений больницы.