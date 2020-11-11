ЕР выступила с предложением увеличить расходы на развитие сел

Posted 11 ноября 2020, 13:29
Published 11 ноября 2020, 13:29
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По сообщению «Комсомольской правды», ЕР внесла три блока социальных поправок в бюджет на следующий год. Они нацелены на улучшение сельской инфраструктуры, в том числе на устранение «цифрового неравенства», и обеспечение дополнительных социальных гарантий для граждан. Также планируется направить дополнительные средства на субсидирование авиаперелетов.
Во время брифинга секретарь генерального совета партии ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что поправки разрабатывались с учетом предложений представителей бизнеса, специалистов, а также на основе пожеланий граждан.
Партия «Единая Россия» планирует дополнительно выделить на развитие инфраструктуры и повышение качества жизни в сельской местности порядка восьмисот миллионов рублей.
«За счёт увеличения финансирования будет дополнительно построено четыре ДК в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Удмуртской Республике, а также в Чеченской Республике. Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — заявил Турчак.
Также в бюджете предусмотрены расходы на обновление материально-технической базы дворцов культуры, расположенных в селах, — на тысячу ДК будет выделено шестьдесят пять миллионов рублей. Еще более 400 млн из бюджета направят на создание больше ста семидесяти библиотек — проект должен быть завершен в течение трех лет. Также дополнительные средства планируют выделить на реконструкцию 165 детских школ искусств, которые расположены в двадцати семи регионах. Почти двести пятьдесят миллионов выделят малым театрам и девяносто — ТЮЗам.
Отмечается, что партия также предусмотрела меры поддержки спорта в сельской местности. «Единая Россия» предложила дополнительно выделить сто пятьдесят миллионов рублей, которые пойдут на строительство более девятисот физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и порядка ста новых спортивных школ.
На благоустройство партия предлагает выделить дополнительно два миллиарда рублей к 34,5 млрд. На эти деньги будут отремонтированы дворы — через три года их количество превысит шестнадцать тысяч.
Не оставили без внимания парламентарии и социальные гарантии населения. Партия предложила увеличить бюджет программ по поддержке занятости в шахтёрских городах и посёлках на два миллиарда. По словам главы фракции ЕР в Госдуме Сергея Неверова, дополнительное финансирование направят на реконструкцию инфраструктуры и расселение аварийных домов до 2024 года.
«Шахты закрыты давно, на подработанных территориях остались жилые дома, они достаточно аварийные, ветхие, возникает опасность провалов, подтоплений, выброса метана», — сказал Сергей Неверов.
Семь тысяч семей планируют переселить к концу 2023 года. В эту программу, по словам Неверова, в основном войдут моногорода, в том числе Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский и другие.
А к концу следующего года партия планирует подключить к интернету все населенные пункты с численностью населения от двухсот пятидесяти до пятисот человек. Для реализации этой цели планируется выделить больше шести миллиардов рублей.
Сайт ER.ru сообщает, что на авиаперевозки будет дополнительно выделено порядка двух миллиардов рублей. В приоритете три направления — Дальний Восток, где уже есть более 170 льготных маршрутов, Крым и Калининград.
По словам Турчака, программа позволит предоставить льготные тарифы на авиаперелеты людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, пенсионерам, учащимся вузов и школ.
В Приморском крае формирование краевого бюджета на 2021 год сопровождается общественной дискуссией с привлечением всех заинтересованных сторон.
«Все вопросы, касающиеся финансирования социально важных направлений, обсуждаются совместно с жителями Приморского края в ходе общественных слушаний, которые на регулярной основе проводятся онлайн. Это касается и сферы ЖКХ, и дорожно-транспортного хозяйства, и здравоохранения, и развития сельских территорий. Нам важно знать мнение людей, чтобы учесть его при формировании бюджетных расходов на будущий год. Все поступающие предложения и замечания передаются в профильные ведомства. Самые актуальные из них будут отрабатываться на уровне краевого правительства и войдут в бюджет 2021 года. Его окончательный вариант еще не завершен, и нам необходимо понимать, на что в первую очередь нужно обратить внимание», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он также подчеркнул, что, несмотря на трудности, которые принесла экономике региона пандемия, социальная направленность бюджета будет сохранена.
«Будут сохранены все социальные обязательства перед жителями края», — заявил глава региона.