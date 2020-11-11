ЕР выступила с предложением увеличить расходы на развитие сел

«Все вопросы, касающиеся финансирования социально важных направлений, обсуждаются совместно с жителями Приморского края в ходе общественных слушаний, которые на регулярной основе проводятся онлайн. Это касается и сферы ЖКХ, и дорожно-транспортного хозяйства, и здравоохранения, и развития сельских территорий. Нам важно знать мнение людей, чтобы учесть его при формировании бюджетных расходов на будущий год. Все поступающие предложения и замечания передаются в профильные ведомства. Самые актуальные из них будут отрабатываться на уровне краевого правительства и войдут в бюджет 2021 года. Его окончательный вариант еще не завершен, и нам необходимо понимать, на что в первую очередь нужно обратить внимание», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Приморского края Олег Кожемяко.