Модернизацию приморской медицины обсудили на общественных слушаниях

Posted 11 ноября 2020, 00:49
Published 11 ноября 2020, 00:49
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
В числе острых вопросов, которые жители края, представители муниципальных образований, общественных организаций и депутаты задавали главе региона, председателю правительства Приморья и министру здравоохранения в зале, онлайн и через социальные сети — ситуация с лекарственным обеспечением, в том числе граждан, страдающих диабетом, организация помощи больным коронавирусной инфекцией, сохранение поддержки паллиативного направления, кадровый голод в ряде медицинских организаций края. Участники обсуждения интересовались, сохранятся ли в будущем году выплаты для медицинских работников, будут ли открыты новые центры онкологической помощи, продолжится ли модернизация больниц и поликлиник.
Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сегодня приморская медицина с трудом, но выдерживает удар пандемии, именно благодаря качественным изменениям, которые произошли в отрасли за последнее время. В текущем году на здравоохранение направлено 34 миллиарда рублей, что на 45 процентов больше, чем в предыдущий период. Увеличение ассигнований позволило заняться ремонтом и укреплением материально-технической базы, приобрести медицинское оборудование, транспорт, мобильные передвижные комплексы, установить ФАПы и амбулатории в сельских территориях. Значительные средства направлены на цифровизацию медучреждений.
Дают свои результаты и дополнительные меры социальной поддержки. Так, по программе «Земский доктор» получили работу 56 врачей и 21 фельдшер. Успешно стартовал и проект строительства арендного жилья для работников бюджетной сферы. Первый дом во Владивостоке уже сдан в эксплуатацию. На общественных слушаниях Олег Кожемяко вручил ключи от квартир 13 медицинским работникам, которые получат служебное жильё, а в перспективе смогут выкупить его по льготной ипотечной программе.
В ближайшие годы арендное жильё планируют построить не только во Владивостоке, но и в Большом Камне, Уссурийске, Находке, селах Хороль и Камень-Рыболов.
Как рассказала заместитель председателя правительства Приморского края — министр здравоохранения края Анастасия Худченко, в будущем году продолжится модернизация первичного звена, строительство и ремонт медицинских организаций в муниципальных образованиях края, обновление автопарка, обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников. На лекарства для льготных категорий граждан заложено 1,8 миллиарда рублей. В будущем году также вырастут расходы на оплату труда медработников и взносы ОМС за неработающее население.
Впервые в краевом бюджете будут запланированы средства на трансплантологию, такие операции начнут делать на базе краевой клинической больницы № 1.
Отвечая на вопрос председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы краевого парламента Дмитрия Новикова о судьбе краевой психиатрической больницы на улице Шепеткова во Владивостоке, глава минздрава сообщила, что планируется ремонт данного медучреждения. Из-за его перегруженности часть пациентов, нуждающихся в длительном лечении, переведут в профильную больницу в селе Заречное. Рассматривается и вариант создания в пригороде Владивостока отделения неврозов.
«Мы видим, что сегодня краевое здравоохранение переживает крайне сложный период, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции медицина проходит через серьёзное испытание, и многое будет зависеть от нашей с вами поддержки медицинской отрасли, от выдержки тех, кто в ней работает и понимания сложности ситуации со стороны жителей края, — обратился к участникам слушаний председатель краевого парламента Александр Ролик. — Что касается депутатов Законодательного Собрания Приморского края, то члены фракции партии „Единая Россия“ сейчас реализуют комплекс мер, направленных на поддержку медицинских работников. Речь идет об обеспечении питанием, дезинфицирующими средствами, автотранспортом, организации работы волонтёров. На октябрьском заседании краевого парламента мы по инициативе губернатора края приняли решение, в соответствии с которым медицинские работники, перенесшие коронавирусную инфекцию, получили право на бесплатную путевку в санаторий для восстановления здоровья. Но основное — это законодательное обеспечение мер, направленных на стабильную работу и развитие здравоохранения края в целом. 28 октября депутаты внесли изменения в базовый закон „О здравоохранении в Приморском крае“, касающиеся вопросов обеспечения граждан лекарственными препаратами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания, прохождения медосмотров несовершенолетними, утверждения перечня жизненно важных лекарственных препаратов, участия ТФОМС в разработке территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Спикер краевого парламента рассказал, что на реализацию программы развития здравоохранения в Приморском крае в этом году направлено более 20% от общих расходов краевого бюджета. Это действительно беспрецедентная сумма. Со стороны депутатского корпуса ведется постоянный мониторинг за освоением этих средств. «Современные вызовы, безусловно, не остаются без внимания депутатов, и я уверен, что мы поддержим все предложения правительства Приморского края по финансированию нашей медицинской отрасти в следующем году», — подчеркнул Александр Ролик.
Как отметила, подводя итоги обсуждения, председатель правительства Приморья Вера Щербина, в течение года бюджет здравоохранения будет увеличиваться за счет поступления федеральных средств, в том числе в рамках национальных проектов. Дополнительные налоговые поступления также будут направляться в первую очередь на социально значимые расходы.