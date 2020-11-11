Модернизацию приморской медицины обсудили на общественных слушаниях

«Мы видим, что сегодня краевое здравоохранение переживает крайне сложный период, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции медицина проходит через серьёзное испытание, и многое будет зависеть от нашей с вами поддержки медицинской отрасли, от выдержки тех, кто в ней работает и понимания сложности ситуации со стороны жителей края, — обратился к участникам слушаний председатель краевого парламента Александр Ролик. — Что касается депутатов Законодательного Собрания Приморского края, то члены фракции партии „Единая Россия“ сейчас реализуют комплекс мер, направленных на поддержку медицинских работников. Речь идет об обеспечении питанием, дезинфицирующими средствами, автотранспортом, организации работы волонтёров. На октябрьском заседании краевого парламента мы по инициативе губернатора края приняли решение, в соответствии с которым медицинские работники, перенесшие коронавирусную инфекцию, получили право на бесплатную путевку в санаторий для восстановления здоровья. Но основное — это законодательное обеспечение мер, направленных на стабильную работу и развитие здравоохранения края в целом. 28 октября депутаты внесли изменения в базовый закон „О здравоохранении в Приморском крае“, касающиеся вопросов обеспечения граждан лекарственными препаратами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания, прохождения медосмотров несовершенолетними, утверждения перечня жизненно важных лекарственных препаратов, участия ТФОМС в разработке территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».