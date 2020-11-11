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Posted 11 ноября 2020, 11:42

Published 11 ноября 2020, 11:42

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Продлевать будем? Новогодние праздники в России могут стать длиннее из-за COVID-19

11 ноября 2020, 11:42
Сюжет
COVID-19
Новогодние и рождественские каникулы в стране предложили продлить на две недели – с такой инициативой к правительству РФ обратились представители партии «Коммунисты России».

Как сообщают РИА Новости, в частности, предложено продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты из-за ухудшения ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Как написал в обращении председатель Центрального комитета партии Максим Сурайкин, данная мера позволит не только защитить людей от опасной инфекции, но и избежать переполнения коронавирусных госпиталей, а также выиграть время для вакцинации населения.

«От имени Центрального Комитета партии "Коммунисты России" прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса», - написал Максим Сурайкин.

«Коммунисты России» предполагают, что на длинных праздниках жители страны смогут не только отдохнуть, но и провести больше времени с семьёй, заняться самообразованием или домашним ремонтом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, из-за новой вспышки заболеваемости коронавируса в стране гражданам лучше отметить новогодние праздники дома.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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