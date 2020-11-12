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Posted 12 ноября 2020, 07:30

Published 12 ноября 2020, 07:30

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Гороскоп на 13 ноября: Львы теряют в деньгах, а Стрельцы борются с ленью

12 ноября 2020, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

ОВНЫ, для того, чтобы подготовиться к переменам, вам потребуются и духовные, и физические силы: накапливайте их, пока есть такая возможность. Отличное время для творческого самовыражения и налаживания связей с нужными людьми.

У ТЕЛЬЦОВ начинают реализовываться замыслы осенних месяцев. Это активный, удачливый день — проведите его соответственно. Единственно, не стоит сегодня затрагивать личные вопросы в общении с малознакомыми людьми.

Для БЛИЗНЕЦОВ, преодолевших осеннюю меланхолию, становится возможным участие в новом интересном деле. Вам поможет четкое представление о том, чего вы хотите добиться. Будьте готовы к сюрпризам и новостям.

РАКИ сегодня будут чувствовать себя в компании более комфортно, чем в одиночестве. На высоте окажутся люди, увлечённые наукой и творчеством, изобретатели и исследователи всех мастей. Некоторым придется искать спешное решение семейных проблем.

Финансовое положение ЛЬВОВ рискует зайти в тупик и остаться там надолго. Время выбирать между высокими заработками и спокойной жизнью. Зато в личной сфере начинают вырисовываться интересные перспективы.

ДЕВАМ было бы полезно обдумать собственные поступки, уводящие от поставленной цели. Свободное время посвятите любимому занятию. И лучше, если это будет что-нибудь более активное, чем Интернет, телевизор или пиво с друзьями.

Некоторые ВЕСЫ заставят окружающих поволноваться за себя. На других навалится целый ворох неотложных дел. Чутко реагируйте на интересы близких, которые в этот период также могут вести себя непредсказуемо.

СКОРПИОНАМ стоит учесть, что дела, начатые в этот день, в дальнейшем могут подвергаться различным испытаниям. Ваша откровенность приведет к неожиданным последствиям: вы привлечёте внимание самых разных людей. Отличный период для творчества.

У СТРЕЛЬЦОВ — день борьбы с ленью и замешательством. Не стоит жалеть себя, откладывая «на потом» разрешение важных вопросов: чем быстрее вы разделаетесь с необходимыми делами, тем лучше для вас.

Нервная усталость, накопленная в течение дня, может помешать КОЗЕРОГАМ получить удовольствие от событий вечера. Так что не переусердствуйте в служебном рвении. И не забудьте позвонить людям, с которыми вас связывают приятельские отношения. Есть связи, которые определённо стоит поддерживать…

ВОДОЛЕИ, не поддавайтесь на провокации и сохраняйте чувство юмора — в таком виде вы имеете больше шансов на успех! Хорошее время для планирования поездок и путешествий, изучения иностранных языков.

РЫБЫ могут обнаружить, что их мысли оказывают разрушительное воздействие на их жизнь. Время благоприятствует работе с собственным прошлым, освобождению от предрассудков.

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