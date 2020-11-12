«Искусство стройки и жилья»: как пандемия повлияла на рынок недвижимости Приморья

Posted 12 ноября 2020, 04:31
Published 12 ноября 2020, 04:31
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Работы на строительстве возобновились, да и продажи квадратных метров на месте стоять не стали. С какими результатами приходит рынок недвижимости к концу года, разбиралось «Восток-Медиа».
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо…
Что касается рынка недвижимости и строительной отрасли в целом, то здесь пандемия положительного влияния не оказала — эксперты мирового уровня подчеркивают, что сейчас девелоперы в самых разных точках земного шара переосмысливают стратегию развития в принципе. Кому и когда будут нужны крупные офисные здания и дорогие шикарные отели, которые еще год назад были самыми выгодными проектами? То-то же…
По данным опроса Appleseed Strategy, во втором квартале 2020 года более 70% компаний столкнулись со снижением доходов и более 85% фирм ожидают, что в третьем и четвертом квартале эта тенденция продолжится. И она продолжилась.
Может быть, в нашей стране, где инерция мышления инвесторов сильнее, чем в некоторых других странах, строительство крупных «бизнес-центров» будет считаться выгодным дольше, но от общемировых проблем нам вряд ли удастся скрыться…
Строительная отрасль переживает тяжелые времена. По мнению председателя комитета по строительству «Деловой России» Владимира Кошелева, рынок недвижимости сегодня находится в шоковом состоянии, как и многие другие отрасли экономики.
«С одной стороны, на фоне ослабления рубля и ипотечных ставок в 6,5%, о которых говорил президент России, есть предпосылки к увеличению спроса, так как многие готовы вложить средства в недвижимость как долгосрочный актив», — говорит эксперт.
С другой стороны, отмечает представитель «Деловой России», вводимые в стране ограничения на фоне пандемии совершенно парализовали деятельность многих компаний, как на рынке строительства, так и на рынке коммерческой недвижимости. Согласно проведенным опросам, на время самоизоляции около 25% застройщиков приостановили свою деятельность.
Впрочем, есть эксперты, которые не столь пессимистичны. Например, Алексей Денисов, генеральный директор группы компаний «АРКС» в интервью «РГ» сказал, что коронавирус менее всего в нашей стране ударил именно по строительной сфере и рынку недвижимости. И главная проблема — увеличение затрат на закупки строительных материалов. «Значительно выросли в цене битум, металлоконструкции, нерудные и другие материалы. И это одна из причин проблем в строительном секторе, из-за которых мы не достигаем показателей рентабельности, которые были 3-5 лет назад», — приводит издание слова Алексея Денисова.
Ипотеке вирус нипочем
Россия — страна больших расстояний, а потому даже кризис здесь в разных регионах ощущается по-разному. Например, если внимательно вчитаться в распространенное на днях заявление Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, можно убедиться в том, что рынок строительства и недвижимости в ДФО в целом вполне оптимистичен.
По данным агентства, участниками программы «Дальневосточная ипотека» стали 12 774 семьи, общая сумма выданных банками средств превысила 45 млрд рублей.
В целом по ДФО (Дальневосточный федеральный округ) на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 12 774 договора на получение дальневосточной ипотеки. Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 45,2 млрд рублей.
Показательно — и, наверное, приятно то, что наибольшее число кредитных договоров по сниженной для участников программы ставке получили жители Приморья. Согласно приведенным Агентством цифрам, в регионе выдано 3 613 кредитов на общую сумму 13,8 млрд рублей. Для сравнения — в Хабаровском крае выдано 1 758 кредитов на сумму 6,3 млрд рублей.
На индивидуальное жилищное строительство дальневосточники получили 545 займов, общая сумма которых составила почти 1,9 млрд рублей.
Так что, живем, значит, а общемировые тенденции — они когда еще до наших палестин доберутся?
Станет дешевле — будет хуже
В целом эту точку зрения поддерживает директор АН «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков, хорошо знающий ситуацию в отрасли во Владивостоке и Приморье.
Со строительством у нас все хорошо, уверен Сергей Косиков, главная проблема сейчас для строительного рынка — это дефицит кадров и рост расходов на зарплату. Не секрет, что большинство бригад на стройках были сформированы из иностранной рабочей силы. А сейчас границы закрыты.
Спрос на жилье, если говорить о новостройках, был и остается высоким, подчеркивает эксперт и уверенно заявляет, что дальневосточная ипотека под 2% и ипотека с господдержкой под 6,5% оказали существенное влияние на поддержание такого уровня спроса.
— По предпочтениям покупателей сегодня статистику вести сложнее, — говорит Сергей Косиков, — и трудно сказать, что именно пользуется сейчас спросом больше, а что меньше. Очень мало объектов на рынке. С одной стороны мы видим, что на рынке очень мало квартир в сегменте «стандарт» с большими площадями (двух и трехкомнатных). Соответственно, этот спрос не удовлетворен. С другой стороны, цены за этот год выросли настолько, что многим хватает только на однокомнатную.
Кроме того, следует учитывать тот факт, что предложений, к сожалению, пока больше не стало. Все еще очень мало новых объектов выходит на рынок. Ожидаем, что в первой половине следующего года на рынок выйдет достаточно много новых объектов.
Наш эксперт подчеркивает: как ни странно, но именно в этот сложный год сдвинулись с мертвой точки многие замороженные стройки.
— Можно сказать, что все, что было «заморожено», так или иначе двигается к сдаче, — говорит Сергей. — Это было одно из предвыборных обещаний губернатора Олега Кожемяко, и дело реально сдвинулось. Дома в Снеговой Пади комплекса «Д» начали достраиваться и сдаваться. В стадии решения вопрос еще по нескольким долгостроям, которые раньше рассматривались практически как безнадежные. Но в общем картина достаточно оптимистичная.
Единственный долгострой у которого, на мой взгляд, практически нет перспектив, — это Кипарисовая, 26.
На вопрос о том, выгодно ли сегодня покупать жилье или, может быть, стоит с этим подождать, Сергей Косиков не дал однозначного ответа, подчеркнув, что слово «Выгода», наверное, актуально для инвесторов. Для человека, который покупает квартиру для себя, лучшее время — это всегда «сейчас». Завтра дешевле не будет.
Да и для инвесторов сейчас не так много возможностей вложить или сохранить деньги. Ставки по депозитам уже практически ниже инфляции, ценные бумаги очень сильно зависят и от курсов валют, и от политической ситуации. Так что недвижимость сейчас — это хорошая площадка для размещения средств.
— Хочу вот на чем заострить внимание, — сказал Сергей Косиков, — ожидать, что по итогам пандемии жилье вдруг подешевеет, не следует. Если жилье начнет дешеветь, то это точно не будет положительным влиянием. Это значит, что в экономике настолько все плохо, что люди перестанут покупать себе квартиры. Так что лучше пусть экономика развивается, доходы растут, а цены остаются стабильными.
Статистика в определенном смысле подтверждает слова эксперта. По данным Приморскстата, с начала года на вторичном рынке средняя стоимость квадрата подорожала на 5,2%, на первичном рынке — выросла в среднем на 6,6%. При этом типовые квартиры среднего качества с января по март подорожали на 26,3%.