«Искусство стройки и жилья»: как пандемия повлияла на рынок недвижимости Приморья

— По предпочтениям покупателей сегодня статистику вести сложнее, — говорит Сергей Косиков, — и трудно сказать, что именно пользуется сейчас спросом больше, а что меньше. Очень мало объектов на рынке. С одной стороны мы видим, что на рынке очень мало квартир в сегменте «стандарт» с большими площадями (двух и трехкомнатных). Соответственно, этот спрос не удовлетворен. С другой стороны, цены за этот год выросли настолько, что многим хватает только на однокомнатную.