«Курс на творчество»: власти решили поддержать российских креативщиков

Posted 12 ноября 2020, 08:41
Published 12 ноября 2020, 08:41
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
«Создание креативных индустрий становится важнейшим конкурентным преимуществом каждой отдельно взятой страны. Поддержка государства в этом процессе, безусловно, потребуется. Но спланировать программу развития креативных индустрий в недрах какого-нибудь одного ведомства не получится. Для этого необходимо совместное сотрудничество», — заявил Кириенко.
Примером такого взаимодействия стала российская креативная неделя, состоявшаяся в сентябре 2020 года и объединившая 14 креативных индустрий и более 1000 различных мероприятий по всей стране.
«На российской креативной неделе от сообщества креативных индустрий поступил запрос о постоянной площадке для взаимодействия с органами власти. Могу сказать, что мы договорились о создании межведомственной рабочей группы при правительстве Российской Федерации и администрации президента. Но работать она сможет только в том случае, если объединит представителей министерств, ведомств и креативных индустрий. Мы должны сами показать соответствующий пример взаимодействия, и тогда у нас все получится, я в этом не сомневаюсь», — отметил Кириенко.
Вместе с замглавы администрации президента возглавит рабочую группу зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий реализацию нацпроекта «Культура», особое внимание которому уделила министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что в стране реализуется целый комплекс мер, который уже даёт свои плоды — даже небольшие региональные коллективы культуры получили возможность грантовой поддержки правительства, в муниципалитетах строятся новые дома культуры.
«Недостаточно просто построить двухэтажную бетонную коробку, перерезать ленточку и уйти из этого пространства. Важно действительно придумать, как активизировать эти самые малые формы поддержки творческого развития в регионах», — добавила Любимова.
Директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Российской Федерации Денис Молчанов напомнил, что цель нацпроекта «Культура» — увеличить к 2024 году количество посещений культурных мероприятий в 3 раза за счет создания соответствующей инфраструктуры, повышения качества самих мероприятий и поддержки молодых талантов.
Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина призвала поддержать начинающих кинематографистов, потому что им часто требуется дорогостоящее оборудование. Она сказала, что правительство должно поддерживать не только государственные, но и частные вузы, где тоже много талантов.
По словам основателя и председателя совета директоров группы компаний «Рики» Ильи Попова, «флагман креативных индустрий» — анимация.
«Анимация объединяет многие творческие направления: изобразительное, музыкальное, сценарное, режиссерское, актерское мастерство. С развитием технологий спрос на анимацию растет в геометрической прогрессии. Анимация органично встраивается в рекламу, учебный контент, виртуальную и дополненную реальности. Этого ждет аудитория. Следовательно, анимация — это перспективно», — заявил Попов.
С ним согласился генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
«Сейчас наступает золотое время для контента. Пережив первые шоки диджитализации, мы видим, что все контентные отрасли начинают расцветать. Цифровые платформы дают небывалые возможности для дистрибуции своего контента, появляются новые принципиально более удобные механизмы создания этого контента и механизмы аналитики. Например, глобальная музыкальная индустрия, которая много лет находилась в пике, смогла вернуться к росту именно благодаря цифровой экономике», — рассказал гендир Mail.ru Group
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова сообщила о предлагаемых изменениях в Федеральный закон «О народных художественных промыслах». Поправки должны модернизировать правовую охрану НХП и помочь мастерам, живущим на определенной промысловой территории. Своим положительным опытом в этом направлении поделилась губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.
В завершении сессии специалисты озвучили ряд предложений по поддержке креативных индустрий. Среди них — создание Федерации по креативным индустриям для решения вопросов защиты авторских прав, проведение профильных конкурсов на Российской креативной неделе 2021 года для рекламщиков, разработка образовательных программ для ТВ.
Прозвучали предложения создать Акселератор РКН, масштабировать проект о геймификации образования.
Стоит отметить, что сессия Creative Business Forum «Потенциал креативных индустрий для России будущего», организована социальной платформой Фонда Росконгресс — Фондом Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр».