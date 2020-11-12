«Курс на творчество»: власти решили поддержать российских креативщиков

«На российской креативной неделе от сообщества креативных индустрий поступил запрос о постоянной площадке для взаимодействия с органами власти. Могу сказать, что мы договорились о создании межведомственной рабочей группы при правительстве Российской Федерации и администрации президента. Но работать она сможет только в том случае, если объединит представителей министерств, ведомств и креативных индустрий. Мы должны сами показать соответствующий пример взаимодействия, и тогда у нас все получится, я в этом не сомневаюсь», — отметил Кириенко.