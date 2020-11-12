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Posted 12 ноября 2020, 03:24

Published 12 ноября 2020, 03:24

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Министрам нужен новый статус?

Министрам нужен новый статус?

12 ноября 2020, 03:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Госдума
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов предложил назначить одного из министров российского правительства «исполняющим обязанности» сроком на год. Так он должен компенсировать отсутствие опыта работы в федеральных органах исполнительной власти

Стать «полноценным» министром чиновник сможет лишь при эффективном исполнении своих обязанностей. Об этом Федот Тумусов заявил во время рассмотрения кандидатур, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным на должности новых федеральных министров. По словам депутата, претендент на должность руководителя министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ранее возглавлявший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, ничем не известен. А само ведомство, куда его предлагают назначить, пользуется у депутатов от СР недоброй славой и, по их мнению, требует кардинального реформирования. Поэтому у депутата и возникли сомнения в том, что Алексей Чекунков на это способен.

Вместе с тем, представитель фракции «эсеров» высказал готовность поддержать предложенную премьер-министром кандидатуру. Но...назначить его на год «исполняющим обязанности».

«Если он справится, то его можно было бы назначить министром Минвостокразвития», – заявил Федот Тумусов в завершение своего выступления.

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