Министрам нужен новый статус?

Стать «полноценным» министром чиновник сможет лишь при эффективном исполнении своих обязанностей. Об этом Федот Тумусов заявил во время рассмотрения кандидатур, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным на должности новых федеральных министров. По словам депутата, претендент на должность руководителя министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ранее возглавлявший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, ничем не известен. А само ведомство, куда его предлагают назначить, пользуется у депутатов от СР недоброй славой и, по их мнению, требует кардинального реформирования. Поэтому у депутата и возникли сомнения в том, что Алексей Чекунков на это способен.