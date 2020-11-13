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Posted 13 ноября 2020, 02:20

Published 13 ноября 2020, 02:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Доктор Комаровский назвал 3 фактора заражения COVID-19

Доктор Комаровский назвал 3 фактора заражения COVID-19

13 ноября 2020, 02:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Возможность заразиться любым вирусом, в том числе и COVID-19, зависит от трёх факторов: самого вируса, индивидуальной восприимчивости организма и условиями соприкосновения с вирусом. Об этом врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своём YouTube-канале.

По словам Комаровского, восприимчивость к вирусам зависит от целого набора факторов, начиная с пола и возраста и заканчивая расовой принадлежностью.

Большую роль в вопросах заражения и лечения коронавирусом играет то, где человек соприкоснулся с ним.

«Просто представьте себе. Вы возвращаетесь домой с работы, и вас встретили пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с ними крайне мало. Но если вас встретит один бандит, то вы можете его победить или убежать. То есть, вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вирусов вы встретитесь», — рассказал Комаровский.

Доктор отметил, что вирусная нагрузка определяет не только возможность заражения человека, но и тяжесть заболевания.

Между тем в России с начала пандемии зарегистрировано свыше 1,7 млн случаев заболевания коронавирусом. Более 30 тысяч скончались от инфекции.

В Приморье за минувшие сутки заболели 217 человек. Всего в крае с начала пандемии выявили 18 079 заболевших. 190 пациентов скончались.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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