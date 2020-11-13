Доктор Комаровский назвал 3 фактора заражения COVID-19

«Просто представьте себе. Вы возвращаетесь домой с работы, и вас встретили пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с ними крайне мало. Но если вас встретит один бандит, то вы можете его победить или убежать. То есть, вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вирусов вы встретитесь», — рассказал Комаровский.