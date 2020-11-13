Доктор Комаровский назвал 3 фактора заражения COVID-19

Posted 13 ноября 2020, 02:20
Published 13 ноября 2020, 02:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам Комаровского, восприимчивость к вирусам зависит от целого набора факторов, начиная с пола и возраста и заканчивая расовой принадлежностью.
Большую роль в вопросах заражения и лечения коронавирусом играет то, где человек соприкоснулся с ним.
«Просто представьте себе. Вы возвращаетесь домой с работы, и вас встретили пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с ними крайне мало. Но если вас встретит один бандит, то вы можете его победить или убежать. То есть, вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вирусов вы встретитесь», — рассказал Комаровский.
Доктор отметил, что вирусная нагрузка определяет не только возможность заражения человека, но и тяжесть заболевания.
Между тем в России с начала пандемии зарегистрировано свыше 1,7 млн случаев заболевания коронавирусом. Более 30 тысяч скончались от инфекции.
В Приморье за минувшие сутки заболели 217 человек. Всего в крае с начала пандемии выявили 18 079 заболевших. 190 пациентов скончались.