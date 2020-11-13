Есть жертва: ночью во Владивостоке произошёл крупный пожар в цеху

Posted 13 ноября 2020, 02:40
Published 13 ноября 2020, 02:40
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
Пожарные отметили, что сообщение о возгорании поступило в районе 2 часов ночи — горело одно из складских помещений на улице Экипажной.
Спустя четыре минуты после поступления сигнала на место прибыла первая пожарная бригада.
Сотрудники МСЧ выяснили, что загорелось одноэтажное складское помещение, которое использовали как столярный цех — здание было полностью охвачено пламенем.
Кроме того, здание находилось под электрическим напряжением. Пожарные обесточили помещение и приступили к тушению.
Спустя два часа пожар удалось локализовать — в 4:14. Только в 13:28 огонь удалось полностью потушить.
Пожар распространился по площади в 300 квадратных метров.
На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили 40-летнего мужчину, который не смог выбраться из здания и погиб.
В тушении участвовали 25 человек и 7 пожарных машин.