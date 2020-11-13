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Posted 13 ноября 2020, 07:56

Published 13 ноября 2020, 07:56

Modified 1 сентября 2022, 04:09

Updated 1 сентября 2022, 04:09

В Приморье приостановлена деятельность предприятий-нарушителей предписаний по COVID

13 ноября 2020, 07:56
Сюжет
Врачи
Рост заболеваний коронавирусной инфекцией (только за последние сутки зарегистрировано 215 новых случаев) вынудил приморские власти ужесточить работу административных комиссий.

После проверки приморских предприятий на соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора, нарушители были наказаны приостановкой деятельности, а также солидными штрафами. Как уточнила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова, в Приморье с начала эпидемии зарегистрировано 17862 заболевших COVID-19.

«Более 53% случаев приходится на контакты в семье и ближнем окружении, 19% — контакты на местах работы или учебы, а оставшиеся 28% — следствие неустановленных контактов, заражения в транспорте, магазинах и других общественных местах», — подчеркнула Светлана Морозова.

Игнорирование санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора оборачивается для руководителей приморских предприятий серьезными неприятностями.

«На сегодняшний день по согласованию с органами прокуратуры проводятся семь проверок предприятий торговли и общественного питания на территории шести муниципальных образований. Всего за время эпидемии проведено 250 выездных проверок, составлено 300 протоколов об административном правонарушении», — отметила заместитель главного санитарного врача региона, добавив, что на 68 предприятиях приостановлена деятельность, а на 34 — наложен штраф на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.

Приморские врачи призывают всех серьезнее относится к мерам безопасности предотвращающим распространение инфекционных заболеваний. Во время встречи с журналистами в инфекционном госпитале главный врач «Владивостокской клинической больницы №4» Елена Новицкая обратилась ко всем приморцам:

«Каждый человек сейчас должен взять на себя ответственность не только за свою жизнь и свое здоровье, но и за здоровье своих родных и близких — родителей, бабушек и дедушек, а также — пожилых соседей. Потому что пожилые люди и с хроническими заболеваниями переносят инфекцию в тяжелой форме. И молодые люди являются для них опасными переносчиками этой серьезной инфекции», — напомнила Елена Новицкая.

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#Аналитика#Врачи#COVID-19#Здоровье
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