В Приморье приостановлена деятельность предприятий-нарушителей предписаний по COVID

Posted 13 ноября 2020, 07:56
Published 13 ноября 2020, 07:56
Modified 1 сентября 2022, 04:09
Updated 1 сентября 2022, 04:09
После проверки приморских предприятий на соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора, нарушители были наказаны приостановкой деятельности, а также солидными штрафами. Как уточнила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова, в Приморье с начала эпидемии зарегистрировано 17862 заболевших COVID-19.
«Более 53% случаев приходится на контакты в семье и ближнем окружении, 19% — контакты на местах работы или учебы, а оставшиеся 28% — следствие неустановленных контактов, заражения в транспорте, магазинах и других общественных местах», — подчеркнула Светлана Морозова.
Игнорирование санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора оборачивается для руководителей приморских предприятий серьезными неприятностями.
«На сегодняшний день по согласованию с органами прокуратуры проводятся семь проверок предприятий торговли и общественного питания на территории шести муниципальных образований. Всего за время эпидемии проведено 250 выездных проверок, составлено 300 протоколов об административном правонарушении», — отметила заместитель главного санитарного врача региона, добавив, что на 68 предприятиях приостановлена деятельность, а на 34 — наложен штраф на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.
Приморские врачи призывают всех серьезнее относится к мерам безопасности предотвращающим распространение инфекционных заболеваний. Во время встречи с журналистами в инфекционном госпитале главный врач «Владивостокской клинической больницы №4» Елена Новицкая обратилась ко всем приморцам:
«Каждый человек сейчас должен взять на себя ответственность не только за свою жизнь и свое здоровье, но и за здоровье своих родных и близких — родителей, бабушек и дедушек, а также — пожилых соседей. Потому что пожилые люди и с хроническими заболеваниями переносят инфекцию в тяжелой форме. И молодые люди являются для них опасными переносчиками этой серьезной инфекции», — напомнила Елена Новицкая.