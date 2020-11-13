В Приморье приостановлена деятельность предприятий-нарушителей предписаний по COVID

«Каждый человек сейчас должен взять на себя ответственность не только за свою жизнь и свое здоровье, но и за здоровье своих родных и близких — родителей, бабушек и дедушек, а также — пожилых соседей. Потому что пожилые люди и с хроническими заболеваниями переносят инфекцию в тяжелой форме. И молодые люди являются для них опасными переносчиками этой серьезной инфекции», — напомнила Елена Новицкая.