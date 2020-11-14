Нужна показательная порка: дети-разрушители громят новый парк в Приморье

«Просьба ко всем взрослым посетителям парка не пользоваться качелями для детей, а родителям — следить за поведением детей на аттракционах. Напоминаем, что во время работы фонтана не следует наступать на форсунки, из которых осуществляется подача воды! Обращаем внимание, что на территории парка установлены и работают камеры видеонаблюдения, все противоправные действия фиксируются. В случае, если вы стали свидетелями акта порчи аттракционов или иного оборудования в парке, просьба обращаться в полицию», — обратились представители мэрии к жителям Артёма.