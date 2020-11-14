Нужна показательная порка: дети-разрушители громят новый парк в Приморье

Posted 14 ноября 2020, 04:54
Published 14 ноября 2020, 04:54
Modified 17 августа 2022, 09:12
Updated 17 августа 2022, 09:12
Не успели горожане порадоваться появлению благоустроенной зоны с пешеходным фонтаном, как часть объектов уже оказалась испорчена. Некоторые горожане совсем не ценят городское имущество.
«Просьба ко всем взрослым посетителям парка не пользоваться качелями для детей, а родителям — следить за поведением детей на аттракционах. Напоминаем, что во время работы фонтана не следует наступать на форсунки, из которых осуществляется подача воды! Обращаем внимание, что на территории парка установлены и работают камеры видеонаблюдения, все противоправные действия фиксируются. В случае, если вы стали свидетелями акта порчи аттракционов или иного оборудования в парке, просьба обращаться в полицию», — обратились представители мэрии к жителям Артёма.
При этом в соцсетях уже появились видео с парка, где детвора прыгает по форсункам, блокирует поступление воды и бесится. Вот, что пишут горожане после увиденного:
Отметим, что 14 и 15 ноября светомузыкальный фонтан будет работать с 15:00 до 20:00. А уже в понедельник, 16 ноября, начнётся консервация объекта перед зимой. Фонтан вновь запустят весной 2021 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало и об открытии благоустроенной территории и об опасениях из-за поведения некоторых детей.