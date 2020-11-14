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Posted 14 ноября 2020, 04:54

Published 14 ноября 2020, 04:54

Modified 17 августа 2022, 09:12

Updated 17 августа 2022, 09:12

Нужна показательная порка: дети-разрушители громят новый парк в Приморье

14 ноября 2020, 04:54
В администрации Артёма заявили об актах вандализма на территории парка на 17 километре. На только что открытой территории оказались сломанными качели, которые предназначены для самых маленьких жителей города.

Не успели горожане порадоваться появлению благоустроенной зоны с пешеходным фонтаном, как часть объектов уже оказалась испорчена. Некоторые горожане совсем не ценят городское имущество.

«Просьба ко всем взрослым посетителям парка не пользоваться качелями для детей, а родителям — следить за поведением детей на аттракционах. Напоминаем, что во время работы фонтана не следует наступать на форсунки, из которых осуществляется подача воды! Обращаем внимание, что на территории парка установлены и работают камеры видеонаблюдения, все противоправные действия фиксируются. В случае, если вы стали свидетелями акта порчи аттракционов или иного оборудования в парке, просьба обращаться в полицию», — обратились представители мэрии к жителям Артёма.

При этом в соцсетях уже появились видео с парка, где детвора прыгает по форсункам, блокирует поступление воды и бесится. Вот, что пишут горожане после увиденного:

  • «Дикари»;
  • «Пожалуйста, не ломайте парк! Прям крик души»;
  • «Это невоспитанность и необразованность и детей, и их родителей. Сегодня были свидетелями, как мама пустила ребёнка попрыгать на фонтане. На моё замечание просто реакция была неприятной. Жалко парк»;
  • «Нужна показательная порка»;
  • «Были сегодня вечером, это какой-то кошмар, а не поведение детей, на этом мостике около 15 детей причём лет так от 12 до 15. Они говорят, что это не качели, сами там катаются. Воспитания вообще нет, как дикари… Надо просто делать парк платным, тогда не будет там такого зоопарка»;
  • «Такое ощущение, что жители Артёма впервые увидели аттракционы»;
  • «Нужно полюбить свой город, научить своих детей его любить и беречь. Это касается каждого без исключения».

Отметим, что 14 и 15 ноября светомузыкальный фонтан будет работать с 15:00 до 20:00. А уже в понедельник, 16 ноября, начнётся консервация объекта перед зимой. Фонтан вновь запустят весной 2021 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало и об открытии благоустроенной территории и об опасениях из-за поведения некоторых детей.

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