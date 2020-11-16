vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2020, 05:33

Published 16 ноября 2020, 05:33

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Пешеходам не место среди нас»: житель Владивостока показал чудо-парковку

16 ноября 2020, 05:33
Во Владивостоке на придомовой территории в дворах на проспекте 100-летия Владивостоку местный житель снял на видео необычную парковку. Разметку для неё нанесли прямо на тротуар, таким образом, не оставив пешеходам места.

«Смотрите, уникальная парковка с подтекстом: „Пешеходам не место среди нас!“ Великолепная разметка, да?», — отметил автор видео в паблике dps_mesto.

В комментариях разделили «восхищение» автора публикации.

«Весь Владивосток как великолепная парковка»;

«Да хоть есть, где парковаться. Но реально, это уж бред какой-то. Но можно же пройти по дороге»;

«У автора видео по-любому нет машины»;

«Зато пожарная или скорая проедет без проблем».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очевидцы сфотографировали настоящего мастера парковки на улице Адмирала Фокина во Владивостоке. Водитель решил не мелочиться и припарковался прямо посреди тротуара.

Материалы по теме
«Хочет быть дважды инвалидом»: хозяин жизни на крузаке привёл в гнев приморцевКаждая ляма 3 стоит: «парад инвалидов» на парковке известного ТЦ возмутил приморцевСпустился бог парковки: жители Владивостока поражены наглостью автомобилиста
#Новости#Общество#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика