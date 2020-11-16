«Пешеходам не место среди нас»: житель Владивостока показал чудо-парковку

Posted 16 ноября 2020, 05:33
Published 16 ноября 2020, 05:33
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Смотрите, уникальная парковка с подтекстом: „Пешеходам не место среди нас!“ Великолепная разметка, да?», — отметил автор видео в паблике dps_mesto.
В комментариях разделили «восхищение» автора публикации.
«Весь Владивосток как великолепная парковка»;
«Да хоть есть, где парковаться. Но реально, это уж бред какой-то. Но можно же пройти по дороге»;
«У автора видео по-любому нет машины»;
«Зато пожарная или скорая проедет без проблем».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очевидцы сфотографировали настоящего мастера парковки на улице Адмирала Фокина во Владивостоке. Водитель решил не мелочиться и припарковался прямо посреди тротуара.