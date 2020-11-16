Ведро спирта: приморский Россельхознадзор скупает антисептик

Ранее «Восток-Медиа» уже сообщало об одной «коронавирусной» закупке. Компания АО «ДГК» объявила аукцион на экспресс-тесты для диагностики Covid-19. Участники уже попросили компанию внести изменения в техническое задание закупки. Согласно информации базы данных СПАРК-Маркетинг, дальневосточная компания АО «ДГК» разместила закупку о приобретении экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Цена лота, указанная в сопроводительных документах, составляет 1 918 000 рублей.