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Posted 16 ноября 2020, 07:41

Published 16 ноября 2020, 07:41

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Ведро спирта: приморский Россельхознадзор скупает антисептик

Ведро спирта: приморский Россельхознадзор скупает антисептик

16 ноября 2020, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
СПАРК
Приморский Россельхознадзор объявил о новом аукционе. В декабре ведомство намеревается приобрести сорок литров антисептика и 4 000 пар перчаток.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области объявило о противокоронавирусном аукционе. За 122 067 рублей ведомство приобретёт «ведро» антисептика и 4 000 пар резиновых перчаток.

В этом аукционе уже нашелся победитель, им стала самарская компания ООО «Анимарт». Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, компания оптом продает фармакологические товары по всей стране.

Ранее «Восток-Медиа» уже сообщало об одной «коронавирусной» закупке. Компания АО «ДГК» объявила аукцион на экспресс-тесты для диагностики Covid-19. Участники уже попросили компанию внести изменения в техническое задание закупки. Согласно информации базы данных СПАРК-Маркетинг, дальневосточная компания АО «ДГК» разместила закупку о приобретении экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Цена лота, указанная в сопроводительных документах, составляет 1 918 000 рублей.

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#Новости#Общество#СПАРК
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