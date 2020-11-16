Ведро спирта: приморский Россельхознадзор скупает антисептик

Posted 16 ноября 2020, 07:41
Published 16 ноября 2020, 07:41
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области объявило о противокоронавирусном аукционе. За 122 067 рублей ведомство приобретёт «ведро» антисептика и 4 000 пар резиновых перчаток.
В этом аукционе уже нашелся победитель, им стала самарская компания ООО «Анимарт». Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, компания оптом продает фармакологические товары по всей стране.
Ранее «Восток-Медиа» уже сообщало об одной «коронавирусной» закупке. Компания АО «ДГК» объявила аукцион на экспресс-тесты для диагностики Covid-19. Участники уже попросили компанию внести изменения в техническое задание закупки. Согласно информации базы данных СПАРК-Маркетинг, дальневосточная компания АО «ДГК» разместила закупку о приобретении экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Цена лота, указанная в сопроводительных документах, составляет 1 918 000 рублей.