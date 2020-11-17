Байкал может стать зоной свободной от пластика

Posted 17 ноября 2020, 14:51
Published 17 ноября 2020, 14:51
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Издание nashgorod.ru пишет, что речь идет о полимерных материалах и фосфатосодержащих моющих средствах по типу стирального порошка. Вместе с тем партия настаивает на полном запрете рыболовецких сетей на озере. Со слов депутата Госдумы от Иркутской области Александра Якубовского, сети обрастают бактериями и Байкал «цветет» круглогодично.
По его словам, партия при взаимодействии с Всероссийским студенческим корпусом спасателей летом провела экоакцию по очистке дна Байкала. Все, что разглядели под водой, активисты запечатлели на видео.
Не решена проблема нанесенного в 2013 году озеру ущерба от деятельности целлюлозно-бумажного комбината, хранящего отходы и сейчас. При этом уничтожить их необходимо не только в самом озере, но и в промзоне. Наряду с тем нужно ликвидировать серьезное количество незаконных свалок, на протяжении длительного времени копившихся на приозерной территории.
Соответственно, «Единая Россия» рассчитывает изменить федеральный проект «Чистая страна». В частности, предлагается указать объекты накопленного экологического вреда и меры по его ликвидации.
Как сообщает сайт партии "Единая Россия" ER.ru, Александр Якубовский назвал некоторые предложения по совершенствованию туризма на Байкале. Он отметил туристическую привлекательность озера. Здесь массово распространены экологический, сельский и агротуризм. Однако эти понятия на данный момент не установлены законодательно.
«Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных для общества тем.
Сегодня наша общая задача – сохранить окружающую среду и научить граждан бережному отношению к природе. На это, в том числе, направлен проект партии "Единая Россия" "Чистая страна", который активно реализуется в Приморье.
Большое внимание при этом уделяется актуализации нормативно-правовой базы края и приведения ее в соответствие с внесенными в Конституцию РФ поправками, в которых впервые отражены вопросы необходимости создания условий для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры в обществе. Так, в осеннюю сессию был принят краевой закон об экологическом образовании в новой редакции. Он также устанавливает принципы и способы осуществления государственной политики в данной сфере. Кроме того, проектом закона подчеркивается роль и значение общественных объединений, которые работают в этой сфере. Для таких организаций предусмотрена финансовая поддержка со стороны государства», - сказал председатель Законодательного собрания Приморского края, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Александр Ролик.