Байкал может стать зоной свободной от пластика

Большое внимание при этом уделяется актуализации нормативно-правовой базы края и приведения ее в соответствие с внесенными в Конституцию РФ поправками, в которых впервые отражены вопросы необходимости создания условий для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры в обществе. Так, в осеннюю сессию был принят краевой закон об экологическом образовании в новой редакции. Он также устанавливает принципы и способы осуществления государственной политики в данной сфере. Кроме того, проектом закона подчеркивается роль и значение общественных объединений, которые работают в этой сфере. Для таких организаций предусмотрена финансовая поддержка со стороны государства», - сказал председатель Законодательного собрания Приморского края, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Александр Ролик.