Роспотребнадзор: тесты на COVID-19 должны быть готовы в течение 2 суток

Posted 17 ноября 2020, 04:53
Published 17 ноября 2020, 04:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Отметим, что раньше ограничений по времени на результаты тестирования не было. Кроме назначения сроков, лаборатории России должны увеличить количество проводимых тестов — на каждые 100 тысяч человек должно проводиться не меньше 200 тестов.
Среди нововведений также ограничения на тесты для контактировавших с больными — они должны будут обязательно просидеть две недели на самоизоляции и, если за это время никаких симптомов не будет выявлено, сдавать тесты гражданам не нужно.
Ранее в Минздраве сообщили о том, что около 30% тестов на COVID-19 дают ложный результат. По словам специалистов, это связано с тем, что медики неправильно проводят забор биоматериалов для анализов.
Из-за роста числа заболевших Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим во всех регионах России, а также ограничил работу баров и ресторанов до 11 часов вечера.
Между тем в России количество заболевших приблизилось к 2 миллионам. Более 33 тысяч пациентов скончались от заболевания.
В Приморье за последние сутки выявили 218 новых случаев. Всего в крае с начала пандемии заболели 18 937 человек. С болезнью не справились 197 пациентов.