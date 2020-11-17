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Posted 17 ноября 2020, 04:53

Published 17 ноября 2020, 04:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Роспотребнадзор: тесты на COVID-19 должны быть готовы в течение 2 суток

Роспотребнадзор: тесты на COVID-19 должны быть готовы в течение 2 суток

17 ноября 2020, 04:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Роспотребнадзор обязал врачей и лаборатории проводить тесты на коронавирус не дольше, чем 48 часов. То есть теперь пациенты должны узнать результаты тестирования не позже, чем через 2 суток после того, как материал поступил в лабораторию, сообщают «Новые Известия».

Отметим, что раньше ограничений по времени на результаты тестирования не было. Кроме назначения сроков, лаборатории России должны увеличить количество проводимых тестов — на каждые 100 тысяч человек должно проводиться не меньше 200 тестов.

Среди нововведений также ограничения на тесты для контактировавших с больными — они должны будут обязательно просидеть две недели на самоизоляции и, если за это время никаких симптомов не будет выявлено, сдавать тесты гражданам не нужно.

Ранее в Минздраве сообщили о том, что около 30% тестов на COVID-19 дают ложный результат. По словам специалистов, это связано с тем, что медики неправильно проводят забор биоматериалов для анализов.

Из-за роста числа заболевших Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим во всех регионах России, а также ограничил работу баров и ресторанов до 11 часов вечера.

Между тем в России количество заболевших приблизилось к 2 миллионам. Более 33 тысяч пациентов скончались от заболевания.

В Приморье за последние сутки выявили 218 новых случаев. Всего в крае с начала пандемии заболели 18 937 человек. С болезнью не справились 197 пациентов.

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