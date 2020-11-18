Более 2 тысяч ДТП с пострадавшими с начала года произошло на дорогах Приморья

Posted 18 ноября 2020, 06:37
Published 18 ноября 2020, 06:37
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как сообщает пресс-служба краевой полиции, на первом месте в печальной статистике смертальных исходов ДТП — наезды на пешеходов, на втором месте — травматизм водителей и пассажиров при «лобовых» столкновениях транспортных средств. Грубые нарушения правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств являются причиной 90% ДТП. Наиболее распространённые из них — несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода и выезд на полосу встречного движения.
Самыми аварийно-опасными городами в Приморье являются Владивосток, Уссурийск, Находка и Артём, где движение на дорогах наиболее интенсивное. Напряжённый временной промежуток — с 19 до 20, по дням недели наибольшее число дорожных происшествий приходится на среду и субботу.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей и гостей Приморского края соблюдать правила дорожного движения и не подвергать свою жизнь опасности.
В Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы, которая предусматривает мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.