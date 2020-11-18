Более 2 тысяч ДТП с пострадавшими с начала года произошло на дорогах Приморья

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С начала 2020 года на дорогах Приморья было зарегистрировано более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими. Такова статистика УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщает пресс-служба краевой полиции, на первом месте в печальной статистике смертальных исходов ДТП — наезды на пешеходов, на втором месте — травматизм водителей и пассажиров при «лобовых» столкновениях транспортных средств. Грубые нарушения правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств являются причиной 90% ДТП. Наиболее распространённые из них — несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода и выезд на полосу встречного движения. Самыми аварийно-опасными городами в Приморье являются Владивосток, Уссурийск, Находка и Артём, где движение на дорогах наиболее интенсивное. Напряжённый временной промежуток — с 19 до 20, по дням недели наибольшее число дорожных происшествий приходится на среду и субботу. Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей и гостей Приморского края соблюдать правила дорожного движения и не подвергать свою жизнь опасности. В Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы, которая предусматривает мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Материалы по теме Приморских грузоперевозчиков познакомят с новыми требованиями ГИБДД на семинарах ГИБДД напоминает детям и взрослым: переходя дорогу, нужно убедиться в безопасности Инспекторы ГИБДД рассказали студентам о безопасности на дорогах