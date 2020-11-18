Главу института РАН обвиняют в махинациях при создании подводного аппарата в Приморье

Как сообщает следствие, с октября 2016 по июль 2018 года подозреваемый заключил контракт с иностранной компанией от имени Института. Речь шла о создании необитаемого подводного аппарата стоимостью более 17,5 миллиона рублей. Руководитель знал о том, что средства и кадры для строительства такого аппарата институт не имеет. Также он отдавал себе отчёт в том, что работы будут идти за счёт особо ценной недвижимости и имущества на оперативном управлении института.