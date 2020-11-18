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Posted 17 ноября 2020, 23:25

Published 17 ноября 2020, 23:25

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

Главу института РАН обвиняют в махинациях при создании подводного аппарата в Приморье

17 ноября 2020, 23:25
Сюжет
Происшествие
Следственные органы Следственного Комитета РФ по Приморью возбудили уголовное дело в отношении директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александра Щербатюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает следствие, с октября 2016 по июль 2018 года подозреваемый заключил контракт с иностранной компанией от имени Института. Речь шла о создании необитаемого подводного аппарата стоимостью более 17,5 миллиона рублей. Руководитель знал о том, что средства и кадры для строительства такого аппарата институт не имеет. Также он отдавал себе отчёт в том, что работы будут идти за счёт особо ценной недвижимости и имущества на оперативном управлении института.

Позже директор заключил договор на субподрядные работы на сумму 6 миллионов рублей, а позже повысил их стоимость ещё на 10 миллионов рублей. Также он заключил несколько подрядных договоров с рабочими института на сумму более 2,5 миллиона рублей.

«В результате всех этих действий доходы от деятельности института в размере более 7,5 миллиона рублей не поступили в распоряжение самого учреждения», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас идёт расследование уголовного дела. Подозреваемый находится под стражей, ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

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