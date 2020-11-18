«Стали пропадать деньги»: историей с хитрым коллегой занимается полиция Приморья

Posted 18 ноября 2020, 03:18
Published 18 ноября 2020, 03:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным следствия, потерпевший дал свой телефон коллеге на временное пользование. Но вместо того, чтобы отблагодарить мужчину за услугу, злоумышленник с помощью мобильного банка стал переводить деньги на счета своих знакомых. Кражи длились 5 месяцев.
Всего подозреваемый похитил со счёта мужчины 2 миллиона 600 тысяч рублей.
Сотрудникам полиции удалось вычислить преступника и задержать его. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Мошенник ожидает суда под стражей.