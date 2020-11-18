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Posted 18 ноября 2020, 03:18

Published 18 ноября 2020, 03:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Стали пропадать деньги»: историей с хитрым коллегой занимается полиция Приморья

«Стали пропадать деньги»: историей с хитрым коллегой занимается полиция Приморья

18 ноября 2020, 03:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенничество
В полицию обратился 63-летний житель Владивостока, сообщив оперативникам, что с его банковского счёта списывают большие суммы денег. Полицейские начали расследование.

По данным следствия, потерпевший дал свой телефон коллеге на временное пользование. Но вместо того, чтобы отблагодарить мужчину за услугу, злоумышленник с помощью мобильного банка стал переводить деньги на счета своих знакомых. Кражи длились 5 месяцев.

Всего подозреваемый похитил со счёта мужчины 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось вычислить преступника и задержать его. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Мошенник ожидает суда под стражей.

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