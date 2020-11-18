«Стали пропадать деньги»: историей с хитрым коллегой занимается полиция Приморья

По данным следствия, потерпевший дал свой телефон коллеге на временное пользование. Но вместо того, чтобы отблагодарить мужчину за услугу, злоумышленник с помощью мобильного банка стал переводить деньги на счета своих знакомых. Кражи длились 5 месяцев.