В Москве открыт конкурс сферы туризма «Мастера гостеприимства»

Posted 18 ноября 2020, 17:01
Published 18 ноября 2020, 17:01
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что в первом сезон проекта удалось сформировать сплоченную команду мастеров гостеприимства, поэтому с запуском нового сезона решили не затягивать.
«Как и в прошлом году у нас будут кейсы — участники погрузятся в реальные задачи по развитию туризма даже в самых отдаленных уголка страны. Особое спасибо хочу сказать наставникам, экспертам, многие ребята шли на конкурс, чтобы получить экспертизу своих проектов, поработать с мастерами», — заявил Комиссаров.
Финалистка прошлого сезона конкурса из соседнего Хабаровска Татьяна Деркач желает удачи участникам 2 сезона и говорит о первом сезоне, как о «Месте, которое, в первую очередь, даёт возможность реализовать себя, какие-то свои идеи, поработать с очень интересными людьми, попутно перенимая их особенности. Кроме того, это колоссальный нетворкинг — прошло уже 3 недели с окончания первого сезона, а мы до сих пор общаемся и обмениваемся опытом с коллегами из других регионов! Обсуждаем идеи совместных проектов. Это безумно полезный конкурс, на котором действительно можно заявить о себе.»
Сообщается, что, в отличие от первого сезона, второй пройдет на профильных площадках региона, а сами конкурсанты будут работать с реальными региональными задачами. Но и количество грантов для победителей теперь будет больше.
Как отметил первый замруководителя администрации президента, куратор конкурса Сергей Кириенко, на фоне пандемии люди стали чаще путешествовать внутри страны, однако важно сделать так, чтобы им приятно было вернуться в те места, где уже побывали.
«Это полностью зависит от вас, специалистов, организующих гостеприимство», — цитирует Кириенко РИА Новости. По его словам, очень важно быть увлеченным человеком, знать историю, культуру и гордиться теми местами, где живешь.
Попробовать свои силы в конкурсе может любой желающий гражданин старше 18 лет. Ему необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса https://welcomecup.ru/, снять на видео короткий репортаж о своем городе и выполнить творческое задание. Организаторы уточняют, что в прошлый раз участниками стали более 20 тысяч человек из всех регионов страны, а финалистами проекта стали 186 конкурсантов.
По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, туристическую отрасль в России ждут большие перемены.
«В прошлом сезоне мы смогли увидеть множество интересных проектов очень ярких и талантливых людей. Я уверена, что вместе мы сможем изменить облик российского туризма», — приводит ее слова издание «Новые Известия».
Догузова также отметила, что представители Ростуризма выбрали несколько проектов, над которыми конкурсанты будут работать вместе с экспертами. В частности, речь идет о развитии туризма на Байкале.
Поддерживать проекты будет и Русское географическое общество (РГО), которое в первом сезоне выступало в роли генерального партнера. Проект-фаворит — это «Великие северные экспедиции — русская Арктика и Антарктика».
«Во время конкурса рождаются отличные туристские стартапы, которые, конечно, вызывают интерес у инвесторов. У РГО в планах — вместе с конкурсантами решать задачи по популяризации географии, традиций народов страны, а также сохранению исторического и культурного наследия», — рассказал заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.
Отмечается, что первый этап конкурса пройдет в январе–феврале на онлайн-площадке. Победители проходят в полуфинал.