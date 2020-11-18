В Москве открыт конкурс сферы туризма «Мастера гостеприимства»

Финалистка прошлого сезона конкурса из соседнего Хабаровска Татьяна Деркач желает удачи участникам 2 сезона и говорит о первом сезоне, как о «Месте, которое, в первую очередь, даёт возможность реализовать себя, какие-то свои идеи, поработать с очень интересными людьми, попутно перенимая их особенности. Кроме того, это колоссальный нетворкинг — прошло уже 3 недели с окончания первого сезона, а мы до сих пор общаемся и обмениваемся опытом с коллегами из других регионов! Обсуждаем идеи совместных проектов. Это безумно полезный конкурс, на котором действительно можно заявить о себе.»